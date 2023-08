St. Pöltens Anja Preiss sorgt bei WU17-Championship bislang für Furore

St. Pöltens WHA-Team hat am Mittwoch die sportmotorischen Tests im Olympiazentrum St. Pölten absolviert und am Samstag im Sportzentrum NÖ gegen Traun getestet. Trainerin Rita Varga-Borbás zeigte sich sehr zufrieden, es haben aber bei beiden Teams einige Spielerinnen gefehlt. Patricia Buznean und Mateja Urch sind schon Topform und auch einige U-18-Spielerinnen haben aufgezeigt und sich für die Kampfmannschaft empfohlen. Birgit Wagner wird nächste Woche ins Training einsteigen, Martina Maticevic ist noch verletzt und Anja Preiss mit dem Juniorinnennationalteam unterwegs.

Bei der WU17-EHF-Championship in Ankara haben Preiss und Co. bislang zwei klare Siege in den Gruppenspielen eingefahren. Vor allem Großbritannien wurde zuletzt mit 47:12 richtiggehend abgeschossen. Kreisläuferin Preiss erzielte gegen Lettland zehn Tore und gegen die Britinnen fünf. Sie liegt damit an der dritten Stelle der Torschützenliste.