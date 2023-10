St. Pöltner Derbyniederlage fiel knapper aus als zu befürchten war

Zwei Handballspiele waren am Sonntagabend zeitgleich in St. Pölten angesetzt. Im Sportzentrum NÖ spielten die Herren in der HLA-Challenge und in der Prandtauerhalle begannen, unterstützt von einem fantastischen Publikum, die Damen in der WHA-Meisterliga ihr Derby gegen die Tabellenzweiten aus Stockerau sehr motiviert - nach zehn Minuten stand es 3:3. Abwehrchefin Lajla Alkic, die nach der Knöchelverletzung in der Vorbereitung ihr erstes Match in der Saison bestritt, kassierte aber bereits nach fünf Minuten eine Zeitstrafe und verletzte sich selbst dabei so unglücklich am Finger, dass sie gar nicht mehr weitermachen konnte. „Die Fingerverletzung von Lajla ist ganz bitter, weil sie jetzt ganz sicher wieder für längere Zeit ausfallen wird“, klagte auch Trainerin Rita Varga-Borbás nach dem Spiel.

St. Pöltens Abwehr arbeitete aber auch ihre Chefin Alkic weiter gut, man konnte allerdings die Chancen im Angriff nicht nützen. Stockerau zog bis zur 18. Minute auf 8:4 davon. Doch dann holte St. Pölten binnen kurzer Zeit drei Tore aus blitzschnellen Kontern auf. Mit Martina Maticevic erzielt das zweite Comeback-Kid an diesem Tag in der 24. Minute den Anschlusstreffer zum 8:9. Aber statt auszugleichen verschenkte St. Pölten im Angriff die Chancen und Stockerau erzielte fünf Gegenstoßtore in Folge.

Auch in der zweiten Hälfte wechselten Phasen mit schnellem Spiel und starken Kombinationen mit im Angriff verschenkten Bällen und vergebenen Chancen. Näher als vier Tore kam St. Pölten im Finish nicht mehr an die starken Stockerauerinnen heran, nachdem es fünf Minuten vor Schluss schon 17:25 gestanden war. Von beiden Teams wurden alle Spielerinnen eingesetzt, doch die St. Pöltnerinnen konnten in der Schlussphase durch Tore von Anja Preiss und einen Hattrick von Patricia Buznean auf 21:25 verkürzen.

„Wenn mir jemand vor dem Match gesagt hätte, dass ich mich über ein 21:25 gegen Stockerau ärgere, hätte ich gelacht“, meinte Varga-Borbás. „Mit vier Toren gegen den Tabellenzweiten zu verlieren ist keine Schande, trotzdem wären da Punkte drin gewesen!“

Bei den Stockerauerinnen war die Ex-St. Pöltnerin Melissa Begovic (5 Tore) die herausragende Spielerin, zur MVP bei den Gastgeberinnen wurde gleich wieder Martina Maticevic (6) bei ihrem Comeback gekürt. „Sie ist gleich super ins Spiel gekommen, obwohl sie erstmals nach ihrer Verletzung im Juni gespielt hat“, war auch die Trainerin begeistert.

Nächste Woche geht es für die St. Pöltnerinnen nach Ferlach und am 4. November (18 Uhr) empfängt man in der Prandtauerhalle die Feldkircherinnen.

Die Patronanz für das WHA-Meisterliga-Derby der St. Pöltnerinnen gegen Stockerau übernahm die Fahrschule Sauer. Den Matchball übergab Chef Richard Mader mit Tochter Marlene (r.) an Asya Aksakalli. Foto: Claus Stumpfer

Statistik

WHA Meisterliga: UNION ST. PÖLTEN - UHC Müllner Bau STOCKERAU 21:25 (9:15). - St. Pölten: Finck, Maticevic, Pfeffel; Weichhart, Zsigmond, Schlögl (2), Buznean (3), Preiss (2), Urch (5), Englisch, Fischer, Alkic, Friebesz (1), Wagner (1), Maticevic (6), Barczi (1).

WHA Meisterliga U18: UNION ST. PÖLTEN - UHC Volksbank STOCKERAU 41:22 (23:10). - St. Pölten: Hollaus, Durl; Weichhart (5), Karslioglu (5), Preiss (6), Englisch (3), Frühwald (2), Stachelberger (2), Maticevic (9), Wagner (3), Postl (2), Andor (2), Schreiner (2).

WU16 Elitecup: UNION ST. PÖLTEN - PERCHTOLDSDORF DEVILS 27:29 (12:16). - St. Pölten: Staudinger; Schuh (1), Krecek, Weiss, Pichler (3), Lacic (3), Cenanovic (1), Frühwald (7), Hebenstreit, Hoxha (2), Stachelberger (1), Geppl (2), Gwis (7).

WU14: UNION ST. PÖLTEN - UHC Gartenstadt TULLN 31:23(15:8). - St. Pölten: Ondracek; Maticevic (1), Bjelic (1), Binder (3), Cananovic (9), Pichler (3), Simsek (1), Andor (2), Rubin (2), Hebenstreit, Weiß (1), Gwis (8).

WU13: UNION ST. PÖLTEN 2 - UHC GÄNSERNDORF 15:26 (8:13). - St. Pölten: Shej; Stanic, Djeleshi, Staudiner (3), Seitz, Mader (1), Mathurin (3), Bota, Hoxha (2), Sun (2), Jantscher, Pichler (3), Durl (1), Burnar.