Gunnar Prokop, ein Vulkan mit Erfolgsgen

Werbung

Kaum einer hat Niederösterreichs Sport über Jahrzehnte so geprägt wie Gunnar Prokop. Der gebürtige St. Pöltner, der heute in Annaberg (Bezirk Lilienfeld) lebt, drückte als echter Pionier der Leichtathletik wie auch der heimischen Handballszene seine Stempel auf.

Prokop steht für Ehrgeiz. Prokop steht für Erfolg. Und Prokop polarisiert – weil er sich nicht ein Blatt vor den Mund genommen hat. Das tut der am 11. Juli 1940 geborene „Trainervulkan“ bis heute nicht.

„Viele haben erst bei mir gelernt, richtig zu trainieren“, so Prokop. „Wenn du Erfolg haben willst, musst du mehr machen als andere, und ich muss als Trainer mehr verlangen.“

Prokop, in jungen Jahren als Turner und Bergsteiger aktiv, machte sich vor allem als Trainer einen Namen. In den „wilden 60ern“ bildete er rund um seinen späteren Herzensmenschen Liese Sykora eine Trainingsgruppe, die in der Leichtathletik zahlreiche Medaillen gewann und sogar Weltrekorde aufstellte.

Tränen nach Olympia-Silber

Olympia-Silber von Liese Prokop im Fünfkampf bei den Spielen in Mexiko 1968 war der Höhepunkt dieser Ära. Ein Erfolg, der ihn damals überwältigt hat: „Ich bin vor den österreichischen Journalisten geflohen, habe mich im Stadion auf dem letzten Rang zwischen die Mexikaner hingesetzt und geweint.“

Aus dieser Trainingsgruppe, der auch Maria Sykora, Ilona Gusenbauer oder Eva Janko angehörten, entsprang später der Handballklub Hypo Niederösterreich. Als Trainer und Manager führte Prokop die Handballfrauen aus der Südstadt zu acht Europacupsiegen.

Bei der Frage, was Gunnar Prokop so besonders macht, muss Eva Janko nicht lange nachdenken: „Seine Durchschlagskraft, seine Vehemenz. Wenn er ein Ziel vor Augen gehabt hat, dann schaute er nicht nach links oder rechts, sondern verfolgte nur dieses Ziel.“ Damit hat der mittlerweile 82-Jährige – der nach wie vor gerne am Mountainbike die Berge unsicher macht – so ziemlich alles erreicht, was es im Sport zu erreichen gibt.

Janko selbst – sie war Mitglied in der legendären Leichtathletik-Trainingsgruppe und holte Bronze bei den Olympischen Spielen im Speerwurf 1968 – trainierte hauptsächlich bei den Konditionseinheiten unter der Regie von Prokop. Für das technische Training holte er Spezialisten dazu.

Als seine größte Leistung sieht Janko aber nicht Prokops Erfolge als Leichtathletik-Trainer oder später als Macher im Handball, sondern im Aufbau des Leistungszentrums in der Südstadt. „Er hat erkannt, wie wichtig die Kombination von Schule und Sport ist.“

Nach seiner Zeit als Leichtathletik-Trainer feierte Prokop als Trainer und Manager des Frauen-Handballteams Hypo Niederösterreich große Erfolge. Bei drei der acht Europacupsiege war Barbara Freibauer (Strass) mit dabei. „Eine super Zeit, die es ohne Gunnar nicht gegeben hätte. Dafür bin ich ihm dankbar.“