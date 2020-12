Nachdem sich alle zehn Vereine der spusu-Challenge nun doch dafür ausgesprochen haben, das strenge ÖHB-Hygiene- und Präventionskonzept für Spitzensport zu erfüllen, ist der zweithöchsten Liga im Männer-Handball dieser Status durch das Sportministerium gewährt und durch den ÖHB-Vorstand bestätigt worden. Sämtliche Vereine der spusu-Challenge müssen nun die umfassenden Präventionskonzepte des Verbands, die auch für die spusu-Liga gelten, umsetzen und in einem ersten Schritt Covid-19 Tests ablegen.

Für Aufatmen sorgte das auch bei Damir Djukic, Spielertrainer der St. Pöltner Falken. „Somit können wir endlich wieder ins gemeine Training einsteigen“, freute er sich und beorderte umgehend alle Spieler zu Covid-19-Tests. Bereits am Montagabend konnte man wieder in die Prandtauerhalle „einziehen“.

„Alle haben im Hometraining geschuftet, aber für Mannschaftssportler ist das sich alleine höchst unbefriedigend, weil auch so ungewohnt. Wir alle haben uns ja bewusst für einen Mannschaftssport entschieden, weil wir keine Einzelgänger, sondern die Freude und Befriedigung am Sport vor allem auch aus dem Meinschaftsgefühl ziehen“, konnte auch Djukic selbst das Ende der Quarantäne kaum erwarten.“ Vor der Fitness der Spieler zeigt er sich begeistert. „Die Jungen, die noch im Leistungszentrum sind, hatten wir ja gut im Blick, aber auch jene, die ganz alleine trainiert haben, waren sehr ehrgeizig“, sieht er dem Neustart der Saison, der wahrscheinlich Mitte Jänner erfolgen wird, voller Vorfreude entgegen. Wann genau die ersten Meisterschaftsspiele folgen, wird aktuell zwischen Verband, Liga und den Vereinen erarbeitet.

„Fünf Wochen betrug die Pause für die Vereine und um bestmöglich vorbereitet wieder in den Meisterschaftsbetrieb zurückzukehren und Verletzungen vorzubeugen, müssen wir jetzt aber auch noch Geduld zeigen“, weiß auch Djukic, dass ein zu früher Neustart Kontraproduktiv wäre. „Den Grundduchgang bringen wir sicher auch mit der Rückrunde komplett durch, dann muss man aber möglicherweise den Modus adaptieren und auch die Quakifikationsrunden verzichten“, regt Djukic an. „Außerdem besteht die Möglichkeit, die ursprünglich spielfreie Zeit der WM in Ägypten zu nützen, um verschobene Spiele nachzutragen.“

Frauen warten weiter auf eine Einigung

Während sich bei den Männern im zweiten Anlauf nun doch alle Klubs für das Spitzensportkonzept augesprochen haben, lief es bei den Frauen weniger günstig. „Bei uns sind in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse weiterhin 170 Spielerinnen auch den ganzen Dezember zum Nichtszutun verdammt, weil ein paar Klubs die acht Euro für Covid-19-Tests nicht ins Budget einkalkulieren wollen“, ist Andrea Halm vond en St. Pöltner Union-Ladies aufgebracht.

„Durch diese unverständliche Entscheidung steht der gesamte österreichische Frauenhandball am Spiel“, ist sie aber zuversichtlich, dass noch im Dezember mit dem ÖHB eine Einigung für den Trainingsbeginn ab Jänner erreicht werden kann. „Ein Vorschlag ist, dass alle bisherigen Meisterschaftsspiele annulliert werden, und jene Mannschaften, die wollen, nochmals mit neuem Modus durchstarten.“ Neben St. Pölten sind es vor allem die Korneuburgerinnen, die diese Idee vehement verfolgen.