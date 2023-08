Trainingslager in Ungarn schweißt Union-Damen zusammen

Vom 10. bis 15. August war das WHA-Team der Union St. Pölten auf Trainingslager in Budapest. Dabei wurden neben Trainings- und Regenerationseinheiten auch vier Testspiele bestritten. Trainerin Rita Varga-Borbás zeigte sich von den Bedingungen begeistert: „In Budapest ist es möglich, Teams in genau der passenden Spielstärke zu finden.“

Das erste Match am Freitag gegen Vecsés (ungarische 3. Liga mit Aufstiegsambitionen in die zweite Liga) konnte klar gewonnen werden. Am Samstag hatte man aber gegen KRAS Volendam, ein Erstligateam aus den Niederlanden, keine Chance. „Es war vor allem die Torfrau, die auch im niederländischen Nationalteam spielt, die uns Probleme bereitete“, sind für Varga-Borbás Testspiele gegen starke Teams aber zur Standortbestimmung wichtig. Daher wurde auch am Feiertag (nach Redaktionsschluss) noch gegen einen ungarischen Zweitligisten getestet.

Auch für Co-Trainerin Waltraud Wagner war das Trainingslager extrem wichtig: „Die Spielerinnen sind hier hoch belastet, vier Spiele in fünf Tagen, dazwischen Technik- und Taktiktraining und wenig Regenerationszeit – das ist schon intensiv. Alle sind voll motiviert, wir freuen uns schon auf den Saisonstart!“

2006er-Nationalteam mit Anja Preiss gewinnt EHF-Championship

Österreichs Jugendnationalteam setzte sich im Finale der Women´s 17 EHF Championship gegen Gastgeber Türkei mit 34:29 durch und hat damit auch zugleich das Ticket zur U-18-WM 2024 und Women´s 19 EHF EURO 2025 gelöst. St. Pöltens Kreisspielerin Anja Preiss erzielte bei dem Turnier 15 Tore, Aufbauspielerin Martina Maticevic war leider verletzungsbedingt nicht dabei (Beinbruch im Juli).

Für ÖHB-Cheftrainerin Simona Spiridon war der Schlüssel zum Erfolg die Deckung. „Wir haben in den letzten Monaten schon gute Ergebnisse gezeigt und unter Beweis gestellt, dass wir es nun verdient haben zur WM nächsten Jahr und zur Europameisterschaft in zwei Jahren zu fahren“, sieht sie noch viel Potenzial in diesem Team.