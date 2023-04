Union-Damen machen Titel im ersten Anlauf klar

Werbung

Ein Sieg aus den letzten drei Spielen der Rückrunde war für die St. Pöltnerinnen noch nötig, um den Aufstieg in die WHA-Meisterliga aus eigener Kraft zu schaffen. Ziel war natürlich, das gleich im ersten Match gegen Verfolger DHC WAT Atzgersdorf zu erledigen, um die letzten beiden Heimspiele „genießen“ zu können, wie auch Trainerin Rita Varga-Borbás betont hat. Die bisherigen Spiele gegen die Wienerinnen waren heuer immer recht knapp, eines konnte Fünfhaus für sich entscheiden, die anderen beiden St. Pölten. Entsprechend eng ging es dann am Samstag auch im so wichtigen letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dieser Saison vor allem in der ersten Hälfte zu.

Den Gastgeberinnen gelang der Auftakttreffer, doch St. Pöltens Abwehrspezialistin Luna Tichy sorgte postwendend für das 1:1 aus einem schönen Gegenstoß. In dieser Tonart sollte es dann auch weitergehen. St. Pölten konnte in der ersten Halbzeit zwar viermal ausgleichen, aber nie in Führung gehen!

Erste St. Pöltner Führung erst nach der Pause

Aus der Pause kamen die Varga-Borbás-Schützlinge dann aber deutlich mutiger. Die schon die ganze Saison überragende Flügelspielerin Mateja Urch brachte St. Pölten erstmals in Führung (14:13, 32.) und Legionärin Fanni Friebesz erhöhte sogar auf 15:13. Zwei Zeitstrafen für Urch und Birgit Wagner bremsten die St. Pöltnerinnen aber sofort wieder ein und Atzgersdorf konnte selbst nochmals mit zwei Toren in Führung gehen (20:18, 45.).

Wagner dreht im entscheidenden Moment auf

Aber in dieser kritischen Phase zeigte Spielmacherin Wagner, dass die Verletzung aus dem ersten Saisonspiel, die sie monatelang außer Gefecht gesetzt hatte, endgültig vergessen ist. Sie bringt durch wunderschöne Würfe und Anspiele die Union ein weiteres Mal in Front (22:21, 49.). Und diesmal zieht St. Pölten das Tempo danach gleich nochmals an. Als beim Stand von 30:25 in der 58. Minute Wagner nach ihrer dritten Zeitstrafe das Feld verlassen muss, ist bereits alles klar. St. Pölten gewinnt letztlich mit 31:28 und steht schon zwei Runden vor Schluss als Meister der WHA-Challenge und Aufsteiger in die WHA-Meisterliga fest.

Trainerin lobt „unbedingten Siegeswillen“

Rita Varga-Borbás lobt vor allem den „unbedingten Siegeswillen“, der von der ersten Minute an zu spüren gewesen sei, und vor allem von Birgit Wagner, die auch zur wertvollsten Spielerin (MVP) gewählt wurde, beispielhaft vorgelebt wurde. Die Trainerin sieht letztlich aber auch die Gesamtleistung des Teams. „Die Spielerinnen waren nervös, keine war in Höchstform, aber gemeinsam haben wir uns den Sieg erkämpft. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass wir es wirklich schon geschafft haben. Das ist ein unglaubliches Gefühl!“

Meisterfeier nach dem Heimmatch am 29. April

Das nächstes Match steigt am 29. April (18 Uhr) daheim in der Prandtauerhalle gegen ZumGlück Perchtoldsdorf Devils. Und die Meisterfeier wird natürlich gleich im Anschluss starten. Und man kann davon ausgehen, dass alle Spielerinnen ausreichend Spielzeit bekommen werden.

WHA Challenge Meister Play-off: DHC WAT ATZGERSDORF - UNION ST. PÖLTEN 28:31 (13:12). - St. Pölten: J. Maticevic, Pfeffel, Neuchrist; Aksakalli, Schlögl, Tichy (1), Friebesz (2), Buznean (4), Preiss (3), Urch (8), Englisch, Fischer (2), Wagner (4), M. Maticevic (6), Hörhann (1).

WHA Challenge U16: DHC WAT ATZGERSDORF - UNION ST. PÖLTEN 30:25 (17:13). -St. Pölten: Lacic, Staudinger; Krecek, Frühwald, Postl, Schreiner (4), Weinknecht, Wagner (5), Preiss (7), Hoxha, Andor (3), Karslioglu (6), Feistritzer.

WU14 Elitecup: UHC Raiffeisenbank GÄNSERNDORF - UNION ST. PÖLTEN 28:21 (13:13). - St. Pölten: Staudinger; Geppl, Krecek (1), Cenanovic, Weinknecht (4), Frühwald (2), Feistritzer (5), Hoxha (5), Stachelberger (1), Gwis (3).

WU12: UNION heinekingmedia KORNEUBURG - UNION ST. PÖLTEN 29:17 (14:8). - St. Pölten: Ondracek; Brodtrager, Staudinger, Bjelic, Simsek (3), Andor, Hoxha, Pichler (1), Reci, Rubin (8), Djeleshi, Maticevic (5).

WU11: UNION heinekingmedia KORNEUBURG - UNION ST. PÖLTEN 9:27 (6:18). - St. Pölten: Stamminger; Schiessl, Staudinger (2), A.Stanic (1), Mader (4), Z. Stanic, Reci (2), Pichler, Hoxha (9), Sun (4), Sochor (5).

WU10: UNION heinekingmedia KORNEUBURG - UNION ST. PÖLTEN 7:18 (2:9). -St. Pölten: Butkovic, Bulzomi, Schiessl, Sochor (6), Stanic (1), Fohringer (3), Correa, Wagner, Stamminger (2), Fertner, Sun (6), Pichler.