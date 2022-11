Verletzungsmisere bei den St. Pöltner Falken

Werbung

Die St. Pöltner Falken hatten auswärts gegen Tabellenführer Hollabrunn stark ersatzgeschwächt wenig entgegenzusetzen. Nach Jojo Kral (Auslandssemester), Jan Neumaier (Sehnenverletzung), Matthias Bruckner (krank) laboriert jetzt auch noch Paul Posset an einer Schleimbeutelentzündung im Ellbogen und kann nur bedingt eingesetzt werden.

Vergebene Chancen in der Anfangsphase, ein Hollabrunner Goalie Dubovecak, der von Beginn an sein Tor „vernagelte“ und so stand es gleich 0:4 (8.). Die Falken tun sich weiter im Angriff schwer gegen die körperlich starken Weinviertler — 5:10 (19). Der Abstand bleibt während der ersten Halbzeit immer bei 4 bis 6 Toren zugunsten der Heimischen. Am Spielgeschehen selbst ändert sich bis zur Pause nichts (8:14 aus Falkensicht).

In der 37. Minute kommen die Falken dann auf 12:15 heran und es keimt etwas Hoffnung auf. Die Offense funktioniert etwas besser, über die Flügel fallen einige Tore. Doch Dubovecak bleibt die Spaßbremse für das St. Pöltner Spiel (14:19, 42.). Coach Damir Djukic beginnt daher früh mit dem Durchwechseln und die Hollabrunner gewinnen klar (26:20).

Die Hollabrunner küren Tormann Mark Hübner als besten Falken, die dann wiederum den St. Pöltner Kevin Wieninger in den Reihen der Hausherrn Goalie Dubovecak vorziehen, was wohl auch ein wenig seiner Herkunft geschuldet war.

Zumindest St. Pöltens Future-Team siegte an diesem Tag klar mit 36:25.

Das nächste Spiel steigt daheim, aber erst am 13. November (18 Uhr) gegen Leoben.