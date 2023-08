Vorbereitung der Union-Ladies auf erste WHA-Saison hat begonnen

Die Vorbereitung der Union-Ladies läuft und am 11. August geht es auf ein Trainingscamp nach Budapest. „Wir haben dort fünf Spiele gegen wirklich starke Teams dank unserer Trainerin vereinbaren können“, freut sich Andrea Halm. „Der Name Rita Varga-Borbás öffnet in Ungarn immer noch alle Türen!“ Einen Saisonblick wollen die Union-Damen erst nah dem Trainingslager wagen. „Dann wissen wir, wie stark das Team wirklich ist und auch mögliche Neuzugänge sind dann endgültig fixiert“, sagt Halm.

Meisterschaft startet mit Heimderby gegen Korneuburg

Erfolgt ist bereits die Auslosung für die Meisterschaft und die hat mit dem Derby gegen Korneuburg zumindest gleich sehr erfreuliches gebracht, zumal die St. Pöltnerinnen in der WHA gleich mit einem Heimspiel starten dürfen, auch zur Überraschung von Halm. „Mit der Nummernvergabe haben wir diesmal wirklich Glück gehabt, denn MGA hat zwei gute Nummern blockiert und nachdem die anderen Vereine nicht warten wollten, haben wir als Aufsteiger die übrig gebliebene Nummer bekommen.“ Am Sonntag, dem 3. September geht es um 18 Uhr in der Prandtauerhalle los. „Gegen Korneuburg haben wir gleich eine echt spannende Partie und nicht wie üblich für Aufsteiger auswärts gegen ein Top-10-Team, bei dem man gleich einmal vorgeführt werden kann“, freut sie sich.