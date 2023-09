WHA-Meisterliga: Fivers schlagen auch St. Pöltner Damen klar

Gleich nach fünf Minuten gab es einen entscheidenden Dämpfer im ersten Auswärtsmatch gegen die MGA Fivers für die Truppe von Trainerin Rita Varga-Borbás. MGA legte vor, Mateja Urch glich gegen ihren früheren Verein per Gegenstoß zum 1:1 aus. Auch der Ausgleich zum 2:2 lag in ihrer Hand. Doch der Siebenmeter, rechts oben geworfen, landete im Gesicht der in die richtigen Ecke springenden Torfrau. Die Schiedsrichter gaben zum Entsetzen der St. Pöltnerinnen die rote Karte gegen Urch (6.). „Alle Hinweise auf die Regel, dass das nur für Gesichtstreffer gegen eine stehende Torfrau gilt, halfen nichts“, ärgert sich Sektionsleiter Halm.

Die Wienerinnen nutzten die Überzahl aus und stellten rasch auf 5:1 (8.). Das nächste Unterzahlspiel ab der zehnten Minute überstanden die St. Pöltnerinnen ohne Gegentor und schafften durch den Rückhalt ihrer stark aufspielenden Torfrau Jelena Maticevic in der 23. Minute den Anschlusstreffer zum 7:6 durch Bettina Schlögl. Und in der 25. Minute gelang sogar der Ausgleichstreffer zum 7:7 durch Patricia Buznean. Aber Unsicherheiten in der Abwehr, in der jetzt natürlich neben der verletzten Layla Alkic auch Mateja Urch am Flügel fehlte, führten aber zum Halbzeitstand von 12:8 für die Gastgeberinnen.

In den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit stabilisierten sich die St. Pöltnerinnen, konnten den Rückstand aber nicht aufholen (39., 17:12). Sechs Minuten Unterzahlspiel führten aber zu einem 9-Tore-Rückstand (47., 22:13). Die Partzie war entschiedne. Zwar kämpften sich die St. pöltnerinnen noch auf 22:16 (52.) heran, letztlich mussten sie sich aber 28:18 geschlagen geben.

Für Trainerin Rita Varga-Borbás war die Verunsicherung im Team nach urchs Ausschluss spürbar:„Das Spiel ist ganz unglücklich für uns verlaufen. Und nach dem Ausschluss sind die Spielerinnen zu vorsichtig gewesen, sind nicht hundert Prozent Tempo im Angriff gegangen und waren auch in der Abwehr zu langsam.“ Was naturgemäß zu noch mehr Zeitstrafen geführt habe. „Wenn wir in der Liga ankommen wollen, müssen wir unsere Komfortzone verlassen, mutiger werden und den Kampf annehmen. Wir haben gewusst, dass es nicht einfach wird und dass wir einen langen Atem brauchen, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu machen.“

Planungsatelier Steinwendtner, Raiffeisenbank Region St. Pölten, Klenk und Meder, Maler Nett, Erman und Hakis Kebaptreff und das Sportland NÖ sorgten für die neuen WHA- und U18-Dressen der Union-Damen in der neuen Saison. Foto: Union St. Pölten

Ergebnisse

WHA Meisterliga: MGA FIVERS - UNION ST. PÖLTEN 28:18 (12:8). - St. Pölten: Finck, Maticevic, Neuchrist; Weichhart (1), Zsigmond (1), Schlögl (2), Tichy, Buznean (6), Preiss, Urch (1), Englisch, Fischer (1), Friebesz (4), Wagner (2), Hörhann.

WHA U18: MGA FIVERS - UNION ST. PÖLTEN 18:24 (7:13). - St. Pölten: Hollaus; Weichhart (3), Tichy (1), Starkl (3), Karslioglu (4), Preiss (4), Englisch (4), Wagner (2), Schreiner (3).

ÖHB-Elitecup Qualifikation A-Bewerb: St. Pölten konnte zwar im ersten Match die starken Wölfe Wien schlagen, verpasste aber aufgrund des direkten Duells gegen Wr. Neustadt die Qualifikation für den A-Bewerb.

ÖHB-Elitecup Qualifikation A-Bewerb: UNION ST. PÖLTEN - WÖLFE WIEN 29:26(14:15). - St. Pölten: Staudinger; Gwis (4), Geppl, Krecek, Postl (2), Simlinger (5), Pichler, Lacic (1), Cenanovic, Weinknecht (9), Weiß, Frühwald (3), Hebenstreit, Schuh, Hoxha (4), Stachelberger (1).

UHC Raiffeisenbank GÄNSERNDORF - UNION ST. PÖLTEN 15:10 (6:5). - St. Pölten: Staudinger; Gwis (1), Geppl (1), Krecek, Postl (2), Simlinger (1), Pichler, (1), Lacic, Cenanovic (3), Weinknecht (1), Weiß, Frühwald, Hebenstreit, Schuh, Hoxha, Stachelberger.

Greenpower JAGS Roomz Hotels WR. NEUSTADT - UNION St. PÖLTEN 17:15 (7:7). - St. Pölten: Staudinger; Gwis (1), Geppl, Krecek (1), Postl (2), Simlinger (2), Pichler, Lacic, Cenanovic (4), Weinknecht (2), Weiß, Frühwald, Hebenstreit, Schuh, Hoxha (2), Stachelberger (1).