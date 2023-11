WHA-Meisterliga: St. Pölten gibt die rote Laterne ab

Im Kellerduell der WHA-Meisterliga liefern sich die Union St. Pölten und die Gäste vom HC Sparkasse BW Feldkirch ein heißes Duell in der Prandtauerhalle. Den besseren Start ins Spiel der achten Runde haben von den bislang sieglosen Teams die Vorarlbergerinnen erwischt und Nikolina Todorovic trifft gleich dreimal hintereinander zur 3:0-Führung. Bis zum 3:7 (12.) agieren die Schützlinge von Trainerin Rita Varga-Borbás erneut in ihrer Heimhalle komplett von der Rolle. Erst danach erfangen sie sich und angeführt von einer entfesselten Matejka Urch kämpfen sie sich zurück ins Spiel.

In der 20. Minute erfolgt der Ausgleich zum 8:8. Und gleich danach gibt es die erstmalige Führung, welche dann auch nicht mehr aus der Hand gegeben wird. Bis zur Pause verabsäumen es die St. Pöltnerinnen aber, die 11:10-Führung in den letzten drei Minuten auf drei oder vier Treffer, was leicht möglich schien, weiter auszubauen. So bleibt es beim 11:10.

Varga-Bobás zeigt sich schon nach der Pausenführung sehr optimistisch: „Wir haben schon bei der Beobachtung der Feldkircherinnen bemerkt, dass sie mit Fortdauer des Spiel immer mehr einbrechen.“ Die St. Pöltnerinnen hingegen befinden sich zumindest konditionell auch dank Athletikcoach Akan Karabulut hervorragend in Schuss. Einzig der Ausfall von Alkic wiegt vor allem im Kreisspiel und defensiv weiterhin schwer.

Aber gleich nach Wiederbeginn legen die Gastgeberinnen einen Zwischensprint hin, holen die vor der Pause versäumten Treffer nach und sorgen für den 4-Tore-Vorsprung, der die nötige Sicherheit gibt. Torfrau Jelena Maticevic erweist sich aber immer mehr als unüberwindliche Hürde für die Gästeangreiferinnen. „Sie hat heuer erstmals in einem Spiel ihr volles Potenzial abgerufen“, ist auch Trainerin Varga-Borbás zufrieden. Folgerichtig ging auch der MVP-Titel nach dem Spiel an die Torfrau, obwohl Urch offensiv über Kontergegenstöße ein Tor nach dem anderen erzielen konnte und ebenfalls eine heiße Kandidatin gewesen wäre. Die Punkte blieben jedenfalls in St. Pölten und die Varga-Borbás-Schützlinge konnten die rote Laterne an die Vorarlbergerinnen abgeben. Jelena Maticevic zeigt sich froh über die ersten Punkte: „Dieses Spiel war lange spannend, aber wir haben einen Rückstand rasch aufgeholt und danach konnte uns Feldkirch nicht mehr Paroli bieten.“

Für Co-Trainerin Waltraud Wagner war es „ein typisch nervöser Beginn“ bei einem Pflichtsieg-Spiel. „Wir mussten unbedingt gewinnen und haben mit drei groben Fehlern begonnen. Zum Glück hat sich das Team gefangen, es waren nicht alle in Topform aber es hat gereicht.“

Die Patronanz über das WHA-Meisterligaspiel der Union St. Pölten gegen Feldkirch hat die Sparkasse NÖ Mitte West übernommen. Den Matchball überreichte Ex-Handballerin Doris Hawel an Lara Durl (l.) und Azra Karslioglu. Foto: USTP/Durl

Statistik

WHA Meisterliga: UNION ST. PÖLTEN - HC Sparkasse BW FELDKIRCH 28:25 (11: 10). - St. Pölten: Fink, Pfeffel, Maticevic; Weichhart, Zsigmond (1), Schlögl, Buznean (1), Preiss, Urch (12), Fischer, Friebesz (3), Wagner (1), Maticevic (5), Hörhann (3), Barczi (2).

WHA U18: UNION ST. PÖLTEN - HC Sparkasse BW FELDKIRCH 22:17 (12:10). - St. Pölten: Hollaus, Durl; Weichhart (6), Tichy (4), Starkl, Karslioglu, Preiss (7), Tichy (4), Frühwald, Weinknecht, Maticevic (4), Wagner (1), Postl, Andor.

Elitecup U16: UNION ST. PÖLTEN - UHC ADMIRA WIEN 28:10 (16:3). - St. Pölten: Staudinger; Schuh, Krecek (1), Lacic (1), Cenanovic (3), Weinknecht (5), Frühwald (2), Hoxha (8), Stachelberger, Geppel (3), Gwis (5),

Elitecup U14: HYPO NÖ - UNION ST. PÖLTEN 21:16 (13:9). - St. Pölten: Ondracek ; Andor, Rubin, Hebenstreit, Weiss, Gwis (6), Maticevic (3), Bjelic (1), Binder (2), Cenanovic (1), Pichler (2), Simsek.

U10: UNION ST. PÖLTEN - EGGENBURG 10:23 (4:14). - St. Pölten: Butkovic (6),Yildis, Correa, Katzler (2), Wagner (2), Güzel, Heindl, Fertner.

UNION ST. PÖLTEN - GKL LANGENLOIS 14:27 (7:16). - St. Pölten: Butkovic (4),Yildis, Correa (4), Katzler (1), Wagner (4), Güzel, Heindl (1), Fertner.