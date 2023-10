WHA-Meisterliga: St. Pölten wehrt sich eine Viertelstunde bei Hypo

Bis zur 16. Minute (9:7) konnte St. Pölten mit dem stärksten Hypo-Aufgebot brav mithalten. Dann ließen Kraft und somit Konzentration nach und die Hausherrinnen setzten sich wie erwartet klar mit 43:22 durch. St. Pöltens Trainerin Rita Varga-Borbás setzte wie auch Hypo-Trainer Feri Kovacs den gesamten Kader ein. „Es ist für die Mädels immer etwas Besonderes gegen Hypo NÖ zu spielen“, weiß Rita Varga-Borbás udn freut sich über einige schöne Aktionen gegen diese starken Spielerinnen.

Klar drückten die St. Pöltnerinnen am Wochenende dann ihren Landsfrauen um Kathrin Betz gegen die Schwedenen in der European League fest die Daumen, doch leider vergeblich. Hypo scheiterte in der zweiten Qualifikationsrunde an Önnereds, verabschiedete sich aber mit einer knappen Niederlage im Shootout mit 34:37 (16:18) von der internationalen Bühne.

In der ersten Runde des ÖHB-Cups trifft die Union St. Pölten nun am 8. Oktober auswärts auf GKL Langenlois (18.30 Uhr, Sporthalle Langenlois).

Ergebnisse

Hypo NIEDERÖSTERREICH - UNION ST. PÖLTEN 43: 22 (22:10). - St. Pölten: Fink, Maticevic, Pfeffel; Weichhart, Zsigmond, Schlögl (1) Tichy (1), Buznean (5), Urch (5), Englisch (1), Fischer, Friebesz (3), Wagner (1), Hörhann (1), Barczi (4).

WHA U 18 Hypo NÖ - UNION ST. PÖLTEN 38: 10 (21: 2). - St. Pölten: Hollaus, Durl, Weichhart (5), Tichy, Simlinger (3), Starkl, Frühwald, Stachelberger, Weinknecht, Maticevic, Wagner (1), Postl, Schreiner (1).

WU13: UNION ST. PÖLTEN 2 - Hypo NÖ 12: 22 (7: 10). - St. Pölten: Shej; Djeleshi, Staudinger (2), Seitz (2), Mader, Durl, Stanic, Burnar, Bota, Mathurin (1), Hoxha (1), Doktor (6), Jantscher.

WU13: UNION ST. PÖLTEN 1 - UHC Raiffeisenbank GÄNSERNDORF 30: 17 (15: 9). - St. Pölten: Ondracek; Staudinger (3), Doktor (3), Mathurin (2), Simsek (7), Andor (7), Rubin (8), Pichler, Mihaiescu.

WU11: UNION ST. PÖLTEN - UHC Raiffeisenbank GÄNSERNDORF 19: 19 (10:10). - St. Pölten: Stamminger, Butkovic, Bulzomi, Wagner, Fohringer, Correa, Trajer, Sun (6), Milosevic (1), Schiessl, Stanic (1), Hoxha (6), Sochor (5).