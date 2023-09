WHA-Meisterliga: St. Pöltnerinnen schreiben erstmals an

Groß war die Freude über den ersten Punkt in der WHA Meisterliga bei den St. Pöltner Spielerinnen. Die Gegnerinnen aus Wr. Neustadt waren im Vorfeld schwer einzuschätzen, hatten sie doch die MGA Fivers, gegen die St. Pölten in der zweiten Runde mit zehn Toren Unterschied verloren hatte, mit 25:23 besiegt. Der Papierform nach sollten sie also deutlich stärker als St. Pölten sein. Doch in der ersten Hälfte hatte St. Pölten die Nase vorn.

Wr. Neustadt ging zwar 0:1 in Führung, doch St. Pölten glich aus und legte gleich danach selbst erstmals vor. Bis zur 9. Minute konnte Wr. Neustdt zweimal die Führung übernehmen (3:4 und 4:5), dann kamen die St. Pöltnerinnen besser ins Spiel und setzten sich bis zur 21. Minute mit vier Toren ab (11:7). Prägend in dieser Phase war die Abwehrleistung von Torfrau Jelena Maticevic und die Treffsicherheit von Mateja Urch. Eigenfehler ließen die Wr. Neustäderinnen bis zur Pause aber wieder herankommen (13:12). Das alte Lied also bislang in dieser Prämierensaison in Österreichs höchster Spielklasse bei den St. Pöltnerinnen.

In der 42. Minute führte St. Pölten 20:17, konnte aber dann den Sack nicht zu machen. Im Gegenteil: Fünf Minuten später war es Wr. Neustadt, das erstmals seit der neunten Minute wieder die Führung übernahm (20:21). Das Pendel schien nun wieder in Richtung der Gäste auszuschlagen. In dieser Phase war es Bettina Schlögl, die zwei wichtige Tore erzielte. Den Ausgleich zum 22:22 (54.) und den Anschlusstreffer zum 24:25 (58.). Den Schlusspunkt setzte wieder Mateja Urch mit einem sicher verwandelten 7-Meter in der 59. Minute zum 25:25. 50 Sekunden vor Spielende hatten die Wr. Neustädterinnen den Ball, doch ein Stürmerinnenfoul brachte die St. Pöltnerinnen zwanzig Sekunden vor Schluss wieder in Ballbesitz. Der entscheidende Treffer wollte aber nicht gelingen.

Trainerin Rita Varga-Borbas nahm den Sieg mit einem lachenden und einem weinenden Auge zur Kenntnis: „Natürlich ist es eine Erleichterung, dass wir erstmals in der WHA-Meisterliga angeschrieben haben. Hoffentlich ist damit der Damm gebrochen! Aber wir machen weiterhin Eigenfehler am laufenden Band und so kann man nicht gewinnen. Obwohl ich schon den Eindruck hatte, dass wir heute das klar bessere Team waren.“

Torfrau Jelena Maticevic, deren Schwester weiterhin verletzt ist, wurde zur Spielerin des Matches auf Seiten der Gastgeberinnen gekürt, Melanie Krautwaschl hatte die Ehre bei den Wr. Neustädterinnen MVP zu sein.

Ein Tausendguldenschuss durch einen Freiwurf nach Ende der Spielzeit kostete der St. Pöltner U 18 den Sieg - 27:27. Und durch einen 15:11-Sieg über Gänserndorf beim Qualifikationsturnier Elitecup WU14 in Atzgersdorf sicherten sich die St. Pöltnerinnen einen Startplatz im A-Bewerb mit acht Teams. Gegen die Gastgeberinnen war man beim 14:36 aber chancenlos.

Die Patronanz für das Match der WHA-Meisterliga gegen Greenpower JAGS Roomz Hotels Wr. Neustädter Sparkasse übernahm die Sportunion St. Pölten. Den Matchball übergab natürlich Ex-Präsident Karl Preiss an Anja Preiss. Foto: Jürgen Durl

Ergebnisse

WHA Meisterliga: UNION ST. PÖLTEN - Greenpower JAGS Roomz Hotels WR. NEUSTÄDTER Sparkasse 25:25 (13:12). - St. Pölten: Finck, Maticevic, Pfeffel; Weichhart, Zsigmond (2), Schlögl (2), Tichy, Buznean, Preiss, Urch (9), Englisch, Fischer (3), Friebesz (5), Wagner (2), Hörhann (2).

WHA U18: UNION ST. PÖLTEN - Greenpower JAGS Roomz Hotels WR. NEUSTÄDTER Sparkasse 27:27 (12:14). - St. Pölten: Durl, Staudinger; Weichhart (5), Tichy (3), Simlinger (4), Preiss (7), Frühwald (1), Stachelberger, Wagner (2), Postl (2), Andor, Schreiner (3).

WU13: UNION ST. PÖLTEN 2 - WR. NEUSTADT 19:23 (7:12). - St. Pölten: Shej; Deljeshi, Seitz, Mathurin (3), Sun (2), Bota, Jantscher, Durl (5), Hoxha (5), Pichler (4).

WU11: UNION ST. PÖLTEN - WR. NEUTADT 28:13 (12:8). - St. Pölten: Pichler, Fohringer; Butkovic (2), Bulzomi, Wagner, Katzler, Trajer, Correa, Stanic, Sun (13), Hoxha (10), Sochor (3).

Qualifikationsturnier Elitecup WU14 in Atzgersdorf: UHC GÄNSERNDORF - UNION ST. PÖLTEN 11:15 (7:5). - St. Pölten: Ondracek; Maticevic, Bjelic, Binder, Cenanovic (6), Pichler (1), Simsek, Andor, Rubin, Hebenstreit, Weiß (2), Gwis (6).

UNION ST. PÖLTEN - 7DROPS WAT ATZGERSDORF 14:36 (6:21). - St. Pölten: Ondracek; Maticevic, Bjelic (1), Binder(1), Cenanovic (2), Pichler (4), Simsek (1), Andor (5), Rubin, Hebenstreit, Weiß, Gwis.