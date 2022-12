Winterkrone für St. Pöltnerinnen

Werbung

Dass man in der WHA-Challenge heuer kein Match auf die leichte Schulter nehmen darf, wurde spätestens am Feiertag wieder klar, als Schlusslicht Hollabrunn den zweitplatzierten WAT Fünfhaus 29:22 abfertigte.

St. Pöltens Co-Trainerin Waltraud Wagner warnte daher vor dem Derby bei den Weinviertlerinnen, das am Samstag den Abschluss vor der Weihnachtspause bedeutete. „Hollabrunn hat sich im Verlauf der Saison stark gesteigert, sie sind über die Jahre gut zusammengespielt und ihre Leistungsträgerinnen alle fit. Bei uns ziehen sich die krankheitsbedingten Ausfälle von der U 11 über die U 16 bis in die Challenge“, war Wagner besorgt. Unbegründet, wie sich herausstellen sollte …

St. Pölten begann konzentriert und ging gleich in Führung. Nur in der siebenten Minute konnte Hollabrunn einmal zum 4:4 ausgleichen, aber nie in Führung gehen. 5:10 stand es bereits nach einer Viertelstunde und die St. Pöltnerinnen konnten den Vorsprung bis auf sieben Tore (10:17, 23.) ausbauen. Aufgrund von Eigenfehler kam Hollabrunn mehrmals wieder heran, jedoch nie näher als bis auf vier Zähler.

Trainerin Rita Varga-Borbás ärgerten die Unkonzentriertheiten dennoch sehr: „Wir schaffen es derzeit nicht, den Sack frühzeitig zuzumachen und das Spiel von Anfang bis Ende zu kontrollieren. Wir haben Hollabrunn immer wieder stark gemacht“, klagte sie.

Mit Patricia Buznean war allerdings eine Schlüsselspielerin nicht ganz fit und konnte in der zweiten Hälfte auch nicht mehr eingesetzt werden. Dazu hatten beide Torfrauen die ganze letzte Woche nicht trainieren können und Kreisläuferin und Abwehrchefin Layla Alkic hat nach 20 Minuten bereits die zweite Zeitstrafe bekommen und musste entsprechend vorsichtig agieren.

MVP war im Hollabrunnspiel wieder einmal die erst 16-jährige Martina Maticevic.