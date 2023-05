Zwei Spiele wie Tag und Nacht

Nachdem in den letzten Wochen das Spiel der Djukic-Falken immer mehr auseinanderfiel, mit dem Höhepunkt am Mittwoch, als man beim Schlusslicht Traun über ein 36:36 nicht hinausgekommen ist, haben sie am Samstag ausgerechnet im Derby gegen das Spitzenteam aus Hollabrunn ein Lebenszeichen gegeben. Die Weinviertler mussten bis zur allerletzten Sekunde zittern, doch ein Wurfversuch vom MVP Jan Neumaier konnte am Ende von den „Legionarios“ doch geblockt werden. Die haben somit die Tabellenführung zwei Runden vor Schluss verteidigen können, liegen allerdings weiterhin nur einen Zähler vor Atzgersdorf.

Djukic hat das Derby doch ernst genommen

Für die Fans der „Eigenbau"-Falken kam der Aufwärtstrend doch etwas überraschend und auch Hollabrunns Manager Gerhard Gedinger stöhnte bereits zur Pause in Richtung Falken-Coach Damir Djukic: „Ihr wollt also doch gewinnen!“ Gegenüber der NÖN hatte der St. Pöltner Trainer im ersten Frust nach dem Debakel der Vorwoche angekündigt, seine Spieler ungeachtet der englischen Woche bereits für kommende Saison „schinden“ zu wollen. Er rückte vom Vorhaben ab und bereitete seine Truppe doch akribisch aufs Derby vor und lachte: „Natürlich will ich jedes Spiel gewinnen, zu dem ich antrete!“

Hebo diesmal kein Faktor

Sein Matchplan geht endlich wieder einmal auf, seine Spieler brauchen im Derby keine Aufwachphase, sondern starten überfallsartig zur 3:0-Führung (4.). Zeitstrafen können die Djukic-Schützlinge diesmal mit intensiver Deckungsarbeit gut wegstecken und auch den Angolaner Romeo Hebo, der im Hinspiel des Aufstiegs-Play-offs gegen die St. Pöltner sein Debüt auf Hollabrunner Seite gab und gleich das um und auf im Spiel war, haben sie diesmal weit besser in Schach halten können. Auch Gedinger sah bei Hebo zuletzt „Licht und Schatten“. So blieb die Partie immer eng, zunächst dank effektiver Angriffsreihen - von 7:7 (11.) geht es spannend bis zum 12:12 (20.) weiter. Die Falken legen dabei bis zur 26. Minute immer vor, dann gerät St. Pölten in Unterzahl erstmals in Rückstand - 14:15. Es folgen einige Fehlwürfe der Falken und vier Tore in Folge für Hollabrunn bis 14:17. Doch noch vor der Pause können die Falken auf 16:17 verkürzen.

Wieninger kämpft mit Schmerzen im Finger

Nach der Pause geht es gleichauf weiter. Jan Neumaier kann wieder den Ausgleich zum 18:18 herstellen. Bei den Hollabrunnern ist der Ex-St. Pöltner Goran Vuksa am Kreis trotz seiner 34 Jahre immer noch brandgefährlich, der St. Pöltner Rückraumspieler Kevin Wieninger in Diensten der Hollabrunner hat aber für Gedingers Geschmack zu viele Ballverluste zu verantworten. Wieninger klagt nach dem Spiel aber auch über Schmerzen an einem lädierten Finger. Und so muss der Titelaspirant auch in der 40. Minute weiter um die Punkte bangen - 20:20.

Ausschlüsse von Bruckner und Zettel schmerzen

Als dann aber die Falken mit Flügelspieler Mathias Bruckner einen absoluten Aktivposten nach der dritten 2-Minutenstrafe verlieren (42.), keimte bei den Gästen die Hoffnung auf, dass es leichter werden würde. Doch weit gefehlt: Bei prächtiger Stimmung in der Halle, wobei der Gästeanhang mit zehn Trommeln ausgerüstet den Hauptanteil daran hat, läuft Falken-Goalie Mark Hübner einmal mehr zur Bestform auf. So geht es Kopf-an-Kopf weiter, von 23:23 (46.) bis zu 26:27 (52.). Doch dann wird die offensive Falken-Defense, die den Gästen schwer zu schaffen gemacht hat, um ihren Abwehrchef gebracht. Martin Zettel fliegt nach einer harten direkten roten Karte vom Platz (53.). Auch das Glück ist in den nächsten Minuten nicht aufseiten der Heimischen, die ein zweites Mal in diesem Spiel etwas weiter ins Hintertreffen geraten (26:29, 56.).

Letzter Wurf wird von Hollabrunn geblockt

Jan Neumaier und Co. wollen sich aber mit der Niederlage nicht abfinden, kämpfen sich nochmals zurück. Hollabrunn schwächt sich nun seinerseits durch etliche Zeitstrafen und sieht sich in den letzten Sekunden beim Stand von 29:30 nur mit vier Feldspielern am Platz. Doch die St. Pöltner lassen sich zunächst beim Angriff etwas zu viel Zeit, müssen dann aufs Tempo drücken, verhaspeln sich und Neumaiers hastiger Wurf vier Sekunden vor Schluss wird geblockt, steigt auf und braucht zu lange, um wieder in den Händen eines St. Pöltners zu landen. Die Zeit ist mit Ballbesitz der St. Pöltner ohne weitere Wurfchance um. Somit bleibt es beim 29:30.

Tiefenbacher-Tor von der Mittellinie rettet Punkt in Traun

Auch wenn beim Remis in Traun ab der 26:19-Führung (42.) wenig geklappt hat, zumindest der letzte Wurf hat da sein Ziel gefunden. Allerdings extrem glücklich: Jakob Tiefenbacher nimmt sich zwei Sekunden vor Schluss ein Herz und knallt den Ball fast vom Mittelkreis ins gegnerische Tor. Damit hat er den Punkt buchstäblich in letzter Sekunde gerettet. Sonst war das Mittwoch-Spiel eine Fortsetzung der letzten Falken-Darbietungen. Auf gute Phasen folgte wieder ein völliger Leistungseinbruch. So dauerte es von 26:19 bis zum 27:27-Ausgleich nur sieben Minuten. Und gleich darauf gingen die Trauner auch schon in Führung. Zugute halten muss man den Falken, dass sie dann Abwehrchef Zettel nach einem groben Körperkontakt eines Gegners „verloren“ haben, aber das Spiel nicht verloren gaben. Beste Werfer in Traun waren von den Falken Neumaier (9), Bruckner (8) sowie Georg Weinknecht (6). Bei Traun stachen Philipp Preinfalk (12) sowie Markus Gschwandtner und Dejan Golubovic (je 9) hervor.

Die zuletzt von Djukic viel gescholtenen „Routiniers“ Neumaier, Bruckner (5), Paul Posset und Jojo Kral (beide 4) waren die besten Werfer der Falken gegen Hollabrunn. Bei den Gästen trafen Hebo und Kristof Gal je sechsmal, Vuksa und Felix Irlacher fünfmal. Max Wolffhardt, der drei Tore beigesteuert hat, wurde zum Man of the match gewählt.

Noch zwei Spiele durchhalten

Die letzten zwei Spiele im Aufstiegs-Play-off steigen am Samstag (19 Uhr) auswärts bei medalp Tirol und am Freitag, 2. Juni , (19 Uhr) daheim gegen 7Drops WAT Atzgersdorf. Der letzte Drops im Titelkampf sollte dann noch nicht gelutscht sein und vielleicht verhelfen ja ausgerechnet die Falken den Hollabrunnern zum Aufstieg.