Derbysieg festigt St. Pöltner Tabellenführung

Die Falken setzen sich Freitagabend im NÖ-Derby bei den als heimstark gefürchteten Korneuburgern sensationell deutlich mit 30:25 durch und festigen damit ihre Tabellenführung. Von der zweiten Minute an mit dem 1:0 durch Johannes Rudolph in Führung, gab man diese in einem fantastischen Spiel nie aus der Hand.

„In den ersten 15 Minuten schienen in der Torschützenliste nur Younsgters von uns auf“, war auch Obmann Michael Kögl begeistert. Rudolph, Tiefenbacher und Jan Hübner drücken in dieser Phase dem Spiel ihren Stempel auf.

In den letzten zehn Minuten vor der Pause gelang es dann einen Polster zu erspielen und mit einer 17:13-Führung ging es in die Kabine. Diesen Vier-Tore-Vorsprung hielt man weitestgehend über die restlichen 30 Minuten, auch weil die Defense rund um Martin Zettel, Paul Posset und Alexander Pils während des gesamten Spiels eine konstant gute Leistung abrief.

„Gemeinsam mit der Quote von Goalie Mark Hübner (Man of the match, Anm.) der Hauptgrund des Siegs“, findet Trainer Damir Djukic.

Nur drei Minuten vor Schluss wurde es kurz spannende, als die Korneuburger bis auf zwei Tore herankamen. Doch Zettel, Rudolph, Posset und Zakula werfen die letzten vier Tore und sorgen letztlich für den verdienten 30:25-Sieg.

Dank der besseren Tordifferenz führten die Falken die Tabelle bereits vor dem vierten Spieltag vor den punktegleichen Kontrahenten HIB Grosschädl Stahl Graz und UHC Hollabrunn an.

Ausgerechnet jetzt folgt eine längere Länderspielpause, erst am 23. Oktober (18 Uhr, Prandtauerhalle) geht es für die Falken daheim gegen HIB Graz weiter.