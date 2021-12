Siegesserie der St. Pöltner Falken ist gerissen

Vier Siege in Serie hatten die Falken zuletzt gefeiert, doch schon nach dem letzten Spiel daheim gegen Fünfhaus war Trainer Damir Djukic mit der zweiten Halbzeit unzufrieden. Mit Tabellenführer Leoben wartete nun ein anderes Kaliber, trotzdem rechnete sich Djukic Chancen aus. „Falls wir keine Bälle herschenken!“

Eine Anweisung, welche seine Jungfalken zunächst auch befolgten: Jojo Kral und Co. erwischten gegen die Obersteirer einen Traumstart, legten auf 6:2 vor. Doch die Gäste kämpften sich zurück, gingen nach einer guten Viertelstunde ihrerseits erstmals in Front (8:7).

Die Partie wurde immer hektischer, die technischen Fehler auf beiden Seiten nahmen zu,. Vor allem als die Gäste auf eine 4:2-Verteidigung umstellten trat die Achillesferse der Falken zutage. Der überragende Spielertrainer Vitas Ziura sorgte für die erste 2-Punkte-Führung der Gäste (12:10).

Die Falken blieben zwar dran, kassierten aber in der Schluss-Sekunde doch das 13:15. Nach einer Parade des wieder starken Tormanns Mark Hübner kullerte der Ball um Zentimeter hinter die Torlinie.

Doch die Falken kamen energisch aus der Kabine und das Spiel wogte weiter hin und her. St. Pölten glich wieder aus (16:16, 35.). Nun zeigte auch der von der großen Gegenwehr etwas überrascht wirkende Tabellenführer Nerven. St. Pölten hielt das Spiel offen, überstand sogar eine 2-Mann-Unterzahl beim Spielstand von 19:21 (43.), ja holte in dieser Phase auf und ging danach erneut in Führung (25:23, 50.). Doch nun waren es die Gäste, die in einfacher Unterzahl zwei Treffer erzielen konnten und zurück ins Spiel fanden.

Gastgeschenke ebnen im Finish Leoben den Sieg

Vor allem starke Blöcke in der Mitte (Ziura) sollte den Favoriten noch ermöglichen, im Finish die Partie erneut zu drehen. Aber auch genau das, wovor Djukic vor dem Spiel so gewarnt hatte: „Zu viele Gastgeschenke“, wie Obmann Kögl klagte. Weshalb der Coach trotz starker Leistung nach der 28:31-Niederlage auch nichts beschönigen wollte.

„Fürs gute Spiel kann man sich nichts kaufen“, sprach er die Fehler knallhart an, um doch launig zu enden: „Ihr seit heute klar besser gewesen! Die Leobner müssten eigentlich jetzt mit zwölf Kisten Bier antanzen, und sich bei jedem von euch dafür bedanken, dass ihr sie gewinnen habt lassen. Und die wissen das auch! Ihr könnt mehr! Egal ob das Leoben oder eine andere Mannschaft dieser Liga ist, gibt es nichts zu fürchten, mögen manche ihrer Spieler noch so routiniert sein!“

Bester Werfer bei den Falken war Johannes Kral (8), wofür er zum „Man of the match“ der Falken gewählt wurde. Acht Tore hatte auch Ziura am Konto („Man of the match“ Leobens) sowie Daniel Stolz, der am Flügel wirklich den Unterschied ausgemacht hat. Dass er zu so vielen Abschlüssen kam, stieß Djukic richtig sauer auf.

In der Mikita-HLA-Challenge, seit letzter Woche ist der Werkzeugspezialist als Namenssponsor in der HLA eingestiegen, gibt es vor Weihnachten noch eine Runde. Am Samstag müssen die Falken nach Graz zum HIB Großschädl (19 Uhr), für Djukic ein Pflichtsieg. „Auch Punkte gegen Leoben hätte nur etwas gebracht, wenn wir auch in Graz gewinnen“, sind für ihn die Duelle mit den direkten Konkurrenten um einen Platz im oberen Play-off entscheidend. „Wir müssen sie in der verbleibenden Rückrunde alle schlagen. Das wussten wir vor dem Leoben-Spiel und das bleibt so!“