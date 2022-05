St. Pöltner Arbeitssieg im Derby gegen Tulln

Werbung

Die Falken begannen inferior, lagen gleich 0:3 zurück. Zwar hatten sie nach sechs Minuten die Partie gedreht (4:3) nur um wenig später erneut mit drei Toren zurückzuliegen (6:9, 17.).

„Diese Phase war inferior“, klagte auch Coach Damir Djulic. Doch in den letzten 30 Sekunden wäre die Partie fast gänzlich zugunsten der Hausherrn gekippt. Drei Sekunden vor der Pause wurde zwar die Ausgleichschance vergeben, aber Tulln musste fast zwei Minuten in doppelter Unterzahl die zweite Halbzeit beginnen. Doch sattt auszugleichen, ziehen die Tullner erneut auf 12:10 davon.

Erst dann machen die Falken ernst. Bruckner kann zum 14:14 ausgleichen und auch Falken-Goalie Mark Hübner kommt in die Gänge. Paul Posset macht die wichtigen Tore zum 16:15 und 17:15. Mit dem 20:16 macht er auch den Deckel drauf. Trotzdem wird zum Mann des Spiels Jan Neumaier gewählt (bei Tulln Nikic), der wie Johannes Kral mit sechs Toren auch bester Werfer der St. Pöltner ist.

Am Ende gibt es einen verdienten 28:23-Sieg. Nach dem match kündigte Djukic an, dass in den letzten Saisonspielen alle pro Match jeweils 15 Einsatzminuten erhalten werden. Das Training ist jedem freigestellt. „Aber wer nicht trainiert, sollte auch nicht zum Spiel kommen, weil auch er würde auflaufen!“