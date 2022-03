St. Pöltner Falken schossen Tulln aus der Halle

Das Spiel begann gleich in der ersten Spielminute mit zwei glanzvollen Tormann-Paraden auf beiden Seiten, die letztlich symptomatisch für die folgenden 60 Minuten bleiben sollten. In der fünften steht es trotzdem bereits 4:0 für die Hausherrn, obwohl Tulln-Goalie Florian Haag weiterhin tolle Paraden zeigt. Unterstützung von seiner Abwehrreihe erhält er aber kaum. Mark Hübner aufseiten der Falken vernagelt an diesem Tag sein Gehäuse ohnehin komplett.

Das erste Tor erzielen die Tullner erst nach einer Viertelstunde (7:1). Und bis zur Halbzeitpause ändert sich am Spielgeschehen wenig. Einziger Wermutstropfen für Coach Damir Djukic ist der Abschluss: „Wir müssten wesentlich höher führen. Nicht einmal haben wir drei Möglichkeiten in Folge vergeben, eine Topmannschaft nützt das gnadenlos aus und zieht in solchen Fällen auf und davon.“ Aber Tulln hat diese Qualität im Angriff nicht und deshalb liegt das Schlusslicht zur Pause 4:14 hinten.

Nach dem Seitenwechsel tut sich einmal viereinhalb Minuten nichts. Die Torhüter parieren wieder jeden Ball, der auf ihr Tor geschupft wird. Dann nehmen die Hausherrn im gut gefüllten Sportzentrum wieder Fahrt auf und bis zum 21:7 (45.) scheint es in der Tonart des ersten Durchgangs doch weiterzugehen. Djukic beginnt dann aber munter durch zu tauschen, gibt den noch unerfahrenen Jungfalken „Flugzeit“.

Im Tor spielt da schon Jakob Kögl und setzt nahtlos an die Leistung Hübners an, wird nun aber deutlich mehr gefordert. Beim Stand von 22:9 (53.) gibt es die erste 2-Minuten-Strafe für die Falken gegen den besten Werfer der Partie, Johannes Kral (6.)! „Auch ziemlich rekordverdächtig“, meinte Obmann Kögl. In der Schlussminute erhält dann noch Jan Neumaier die Rote Karte nach einer unglücklichen Aktion, was die sonst extrem faire und konzentrierte Leistung beim 25:15 etwas trübt.

Für die St. Pöltner lebt nach diesem Sieg die Titelchance weiter, allerdings sollten in den letzten drei Spielen zumindest drei Siege eher. „Wenn wir 18 Punkte haben und es doch nicht schaffen, dann soll es so sein“, meint Djukic. Klar ist, dass die Falken bei einem Erfolgslauf mit vier Siegen in Folge ziemlich sicher unter die ersten vier Teams rutschen, was die Teilnahme am oberen Play-off bedeuten würde. „Das erklärte Ziel beim Saisonstart“, weiß auch Djukic.