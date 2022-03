St. Pöltner Play-off-Traum platzt mit Remis bei Fivers II

Nach Leoben stehen seit dem Wochenende zwei weitere Teilnehmer am Aufstiegs-Play-off fest.

Die St. Pöltner Falken gehören aber nicht dazu, sondern Hollabrunn nach einem Derbysieg über Schlusslicht Tulln (25:18) und Korneuburg, das die SG Krems II/Langenlois bezwang (38:33). Damit sind beide Teams vor dem letzten Spieltag im HLA-Challenge- Grunddurchgang nicht mehr aus den Top Vier zu verdrängen.

Tabellenführer Leoben konnte sich im Steirer-Derby bei HIB Grosschädl Stahl Graz eine 27:28-Niederlage erlauben, der erste Platz ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Die Grazer schoben sich damit auf Rang vier vor und haben möglicherweise am letzten Spieltag noch ein Endspiel gegen WAT Atzgersdorf um das letzte Play-off-Ticket vor sich.

Ausfälle von Stammspielern wiegen bei St. Pölten schwer

Die Wiener erzielten im Derby gegen WAT Fünfhaus den wichtigen 30:29-Auswärtssieg. Gewinnen sie das Nachtragsspiel am Mittwoch gegen die Falken, haben sie im direkten Duell noch die Chance, die Grazer zu überholen. Für die jungen Falken ist es ein praktisch bedeutungsloses Spiel. „Leicht wollen wir es ihnen trotzdem nicht machen“, verspricht Falken-Obmann Michael Kögl.

Fakt ist aber, dass die St. Pöltner weiter mit den Ausfällen von Paul Pirkfellner, Paul und Georg Posset sowie Jan Hübner stark ersatzgeschwächt ins Rennen gehen. „In den letzten Partien konnten wir die Ausfälle aber gut kompensieren, vor allem die Defense zeigte zuletzt eine respektable Leistungssteigerung“, freut sich Trainer Damir Djukic.

Zuletzt in Wien erwischten die Heimischen den besseren Start (10., 2:5), doch nach einer Auszeit folgte ein dramatisches Spiel auf Augenhöhe bis zur letzten Sekunde. Fehlende Konsequenz im Abschluss sorgt aber dafür, dass die Falken in der ersten halbzeit nie näher als auf zwei Tore herankommen. Die Abwehr hielt aber dagegen, obwohl die Fivers 2 ihr bekanntes Tempospiel gekonnt vortrugen. Der Halbzeitstand in der Hollgasse lautete 13:16 aus Falken-Sicht.

Wiener ziehen nach Pause davon, aber Falken kontern

Nach Wiederbeginn sieht es dann fast schon nach einer Vorentscheidung aus, als die Wiener auf 21:15 davonziehen (37.). Wie schon im ersten Durchgang bringt aber ein von Djulic genommenes Time-out die Wende. Die Falken holen rasant auf (47., 22:23) und tatsächlich gelingt die Führung zum 25:24 (51.). „Dabei haben wir in dieser Phase noch etliche Topchancen liegen gelassen“, klagt Djukic.

So können die Fivers, bei denen drei HLA-Meisterliga-Spieler im Einsatz waren, jede St. Pöltner Führung wieder ausgleichen. Eine Minute vor Schluss vergeben die Falken die Chancen auf einen 2-Tore-Vorsprung, im Konter fällt der Ausgleich zum 29:29. Dabei bleibt es dann auch.

Schon am Mittwoch hatte sich das Derby daheim gegen Krems II/Langenlois mühsamer gestaltet, als von den St. Pöltnern erhofft. Nach einem guten Start der Falken und 11:6-Führung (15.), folgte ein Einbruch. Und als sich bei 12:10-Führung auch noch Paul Pirkfellner schwer verletzt (20., Verdacht auf Bänderriss) nutzen dies die Gäste, um binnen vier Minuten gegen die geschockten Falken die Partie zu drehen — 13:14 (24.).

Dann melden sich die Falken aber zurück, sorgen für eine 17:14-Halbzeitführung im unterhaltsamen „Brüderderby“, mit vielen Spielern auf beiden Seiten, die jeweils schon beim anderen Klub gespielt hatten.

Fast 13 Minuten Torsperre auf beiden Seiten

Es folgte ein kurioser zweiter Durchgang. Statt effektiver Chancenauswertung wie in den ersten 30 Minuten, war es nun die Show der beiden herausragenden Torhüter Hübner und Fabry. So gab es 12:50 Minuten kein einziges Tor zu sehen. Auch die beiden Meisterliga-Spieler auf Seiten der Gäste, Hasecic und Nikolic, kamen nicht zur Geltung. Am Ende bringen die Falken den Sieg aber über die Runden.