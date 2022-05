Die Abstiegsgefahr für St. Pöltens Handballer ist gebannt

Werbung

Frühzeitig alles klar machten die Falken bei WAT Fünfhaus. Bereits nach den ersten 30 Minuten lagen die Falken 16:7 voran und spielten den Sieg trocken nach Hause — 34:29!

Da auch Tabellenführer Fivers 2 das Wiener Derby gegen WAT Atzgersdorf nach mehrmaligem Führungswechsel und zwischenzeitlichem Vier-Tore-Rückstand noch mit 28:27 für sich entscheiden konnte, sind die St. Pöltner ebenso wie der Tabellenführer auch theoretisch nicht mehr in den Abstiegskampf verwickelt, da sich die Teams dahinter in den restlichen Spielen automatisch gegenseitig Punkte wegnehmen.

Und dazu kommt noch der doch deutliche Klasseunterschied zum Schlusslicht Fünfhaus, der in Wien klar sichtbar wurde. Eigentlich war nach sieben Minuten (0:5) die Partie entschieden. Die Heimischen hatten nichts entgegenzusetzen. Der Abstand vergrößerte sich bis zur Halbzeit sukzessive weiter (16:7), wobei vor allem die Falken-Defense für Fünfhaus fast unüberwindbar schien.

Und die Djukic-Truppe machte auch nach der Pause zunächst keine Kompromisse. Erst in den letzten zehn Minuten ließ man etwasdie Zügel schleifen.

Beste Werfer waren Jan Hübner und Johannes Kral mit je sieben Treffern, Letzterer wurde auch „Man of the match“. Bei Fünfhaus stemmte sich Carsten Nickel am heftigsten gegen die Niederlage. Es war der dritte Falken-Sieg in Folge. Nun soll am Sonntag die Heimfestung Hollgasse der Fivers 2 fallen (18 Uhr).