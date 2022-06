Leichtathletik: Meisterschaften als Formüberprüfung für ÖLV-Asse

Werbung

An den Start gehen unter anderem Lukas Weißhaidinger, Ivona Dadic, Susanne Walli oder Victoria Hudson, die allesamt mit Blick auf die WM im Juli in Eugene auf starke Auftritte hoffen.

Der Olympia-Bronzene Weißhaidinger peilt seinen siebenten Diskus-Titel an. Mit dem Rekord in Eisenstadt und Top-Platzierungen bei Diamond-League-Meetings hat der Oberösterreicher bereits ein erfolgreiches Frühjahr hinter sich, jetzt gilt der volle Fokus der WM-Vorbereitung.

Olympia-Semifinalistin Walli könnte mit einem Sieg und einer schnellen Zeit über 400 m das WM-Ticket endgültig fix haben, ebenfalls ihren WM-Kurs bestätigen will Speerwerferin Hudson. Mehrkämpferin Ivona Dadic absolvierte am vergangenen Wochenende in Rumänien sechs Disziplinen, in St. Pölten geht ihr etwas verzögert begonnener Aufbau für die WM weiter. Sie wird die 100 m Hürden, den Kugelstoß und die 4x100m-Staffel bestreiten.

Ihre Kollegin Verena Mayr hat schon seit der Hallensaison mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und konzentriert sich bereits auf die EM im August in München. Bei den Staatsmeisterschaften greift sie noch nicht ins Geschehen ein.