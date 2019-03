Über 55.000 Triathleten weltweit haben abgestimmt und für den ihrer Meinung nach besten und schönsten Bewerb gevotet und die österreichischen IRONMAN-Events in St. Pölten und Kärnten zählen zu den großen Gewinnern!

Die Strecke in St. Pölten ist unter den 105 70.3-Events auf der Welt beim IRONMAN Athlete Choice Awards 2018 gleich in drei Kategorien unter den Top Ten zu finden. Im Rahmen der ist der IRONMAN Austria-Kärnten in vier Kategorien unter die zehn besten Events gewählt worden.

Vor allem die Radstrecke, die als Highluight in die Wachau führt, hat trotz zweier giftiger Anstiege die Teilnehmer aus aller Welt begeistert. Und so darf sich das Organisationsteam um Christoph Schwarz in der Kategorie „Gesamterlebnis der Radstrecke“ sogar über den Sieg freuen. Kein anderer 70.3-Event konnte mehr Athletenstimmen für seine Radstrecke auf sich vereinen. Aber auch für die Kategorie „Bestes Eventgelände“ gab es mit Rang zwei noch einen Podestplatz. NV-Arena und die Viehofener Seen sind dabei die Highlights.

In der Königsdisziplin „Gesamtzufriedenheit“ gab es mit Rang sieben auch noch ein Top-Ten-Ergebnis. „Für uns und unsere Partner ist dies natürlich eine großartige Auszeichnung, die einmal mehr zeigt, dass unser 70.3-Event in St. Pölten zu den besten der Welt zählt“, freute sich Schwarz bei der Bekanntgabe der Ergebnisse durch die Schweizer Wanda Sports Holding, welche die Abstimmung durchgeführt hat.

Der nächste IRONMAN 70.3 St. Pölten findet am 26. Mai statt. Die Startplätzesind allerdings bereits vergeben. Rund 3000 Athleten haben bereits genannt.