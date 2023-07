Internationaler Aufstieg für die Kata-Brüder aus St. Pölten

Dabei konnten sie sich sowohl in Brüssel, Italien als auch in Slowenien behaupten.

Beim EJU Kata Tournament in Brüssel hatten Patrick und Daniel Spiegel die Möglichkeit, gegen 14 andere Paare anzutreten. Obwohl es ihr erstes Auslandsturnier war, zeigten sie eine solide Performance und konnten zwei Gegnerpaare hinter sich lassen. Mit dem 12. Platz konnten sie zufrieden auf ihr Debüt zurückblicken.

Der zweite Auslandseinsatz führte die Brüder nach Italien, wo sie am European Kata Tournament und Italian Kata Grand Prix in Prodenone teilnahmen. Trotz der kurzen Zeitspanne zwischen den beiden Turnieren gelang es ihnen, ihre Techniken deutlich zu verbessern. Die Steigerung um 44 Punkte im Vergleich zum ersten Turnier war beeindruckend und brachte ihnen den 5. Platz ein. Am Italian Kata Grand Prix am folgenden Tag zeigten sie eine ähnlich starke Leistung und erreichten den 7. Platz. Sowohl der Österreichische Judoverband als auch internationale Judges lobten ihre Leistungen.

Bei der Judo Kata Europa Meisterschaft in Podcetrtek, Slowenien, stellten die Fenstertage eine große Herausforderung dar. In St. Pölten sind die Schulturnsäle für Vereine an schulfreien Tagen nämlich ausnahmslos geschlossen. Dadurch vielen mit den Feiertagen und den darauffolgenden Fenstertagen wichtige Trainings für die Brüder aus. In ihrer Disziplin, der Nage-no-kata traten sie gegen 14 weitere Teilnehmer-Paare aus verschiedenen europäischen Ländern an. Die Paare wurden in zwei Gruppen gelost, von denen jeweils die besten drei weiter ins Finale kamen.

Obwohl sie nicht ihre Bestleistung abrufen konnten, positionierten Patrick und Daniel sich an 4. Stelle in ihrer Gruppe und verpassten somit um einen Platz das Finale.

Insgesamt konnten sie sich im mittleren Feld platzieren und den respektablen 9. Platz erreichen.

Der Fokus der Gebrüder Spiegel liegt nun auf der bevorstehenden Kata Staatsmeisterschaft. Mit dem Wunsch nach dem ersten Platz werden sie sich intensiv vorbereiten, um ihre technischen Fähigkeiten und ihre Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern. Sie sind entschlossen, den Titel des Kata-Staatsmeisters zu gewinnen und werden hart daran arbeiten, ihre Leidenschaft für den Judo-Sport in diesem Wettbewerb zum Ausdruck zu bringen.

Daniel Spiegel, St. Pölten