Zu einem Monsterturnier haben sich die Croatien Open in Rijeka entwickelt. 1.906 Nennungen aus 25 Nationen stellten den Veranstalter vor eine Bewährungs- und die Starter vor eine Geduldsprobe. Nicht weniger herausgefordert wurde die Konzentrationsfähigkeit der Kampfrichter.

Für Niederösterreich war dieses Großturnier zum Teil sehr erfolgreich, denn die Aushängeschilder konnten in den Jugendklassen aufgeigen. SLZ/BorgL-Athletin Funda Celo gewann ihre Altersklasse U 18 klar. Nach Freilos und Siegen über Beatrice Rezzonica (Italien), Vanda Toth (Ungarn), Sabina Petkovic (Kroatien) und Schwester Isra Celo siegte sie beim Kampf um Gold mit 4:1 über die Ungarin Zsofia Kiss.

„Ich komme nach einer Darminfektion vor drei Wochen wieder in Form“, freut sich die Neulengbacherin über ihren Sieg. Schwester Isra, die eigentlich in die U-16-Klasse gehört und diesen Bewerb als Fleißaufgabe mitgemacht hat, schrammte knapp am Podest vorbei und wurde Fünfte unter 42 Starterinnen.

„Möglicherweise war die Luft draußen“

Vergoldet wurde auch Heeressportlerin Kristin Wieninger in der U 21, in der sie die Weltrangliste anführt. Sie siegte über Iren Baumann (Schweiz), Luisa Frezza (Italien), Lana Jovanovic und Aleksandra Jankovic (beide Serbien) und holte Gold mit einem 4:1-Erfolg über Ex-Vereins- und BorgL-Kollegin Patricia Bahledova (Vorarlberg).

Nach diesen Top-Leistungen wendete sich das Blatt: Isra Celo schied in der U-16-Kata überraschend früh in Runde drei aus. „Möglicherweise war die Luft schon draußen, weil ihr Zusatzbewerb (U 18) vor ihrem Hauptbewerb (U 16) stattfand“, mutmaßt Bundestrainerin Marianne Kellner, die kurz darauf noch einmal überrascht wurde: Völlig unerwartet schieden ihre beiden Top-Athletinnen Funda Celo und Kristin Wieninger bereits in Runde eins der allgemeinen Klasse aus — Wieninger mit 0:5 gegen die mehrmalige Jugendeuropameisterin Ema Brazdova (Slowakei), Celo gegen deren Landsfrau Alzbeta Oveckova. Ebenso überraschend das Ausscheiden der beiden Slowakinnen in der nächsten Runde.

Versöhnlicher Abschluss: Durch einen Trostrundensieg über Italien erkämpfte sich das Kata-Team mit Wieninger, Celo und Köfinger die Bronzemedaille.

Kristin Wieninger erbrachte im Zuge der letzten Wochen die besten Resultate und wird daher als Kata-Einzelstarterin Österreichs Farben bei der WM im November in Madrid vertreten. Ebenso dabei sein werden Funda Celo und Verena Köfinger, die im Teambewerb starten.