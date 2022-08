St. Pöltens Handballer vertrauen ganz in den Eigenbau

Werbung

Die Sommerpause ist vorüber, auch im Handball! Sämtliche Teams aus den beiden höchsten Spielklassen im Frauen- und Männer-Bundesligahandball befinden sich mitten in der Saisonvorbereitung, natürlich auch die St. Pöltner Herren.

Das erste Testspiel daheim fiel am Samstag aber für die SU Die Falken Bachner Bau St. Pölten ins Wasser, da die Fivers 2 kurzfristig wegen Personalproblemen nicht antreten konnten. „Deren Einsermannschaft musste mit Juniorenspielern aufgefüllt werden“, weiß Falken-Coach Damir Djukic, der als Alternative ein internes Match mit je einem Ersatzspieler in der Prandtauerhalle am Samstagvormittag ansetzte.

Anwesend waren auch die beiden Neuzugänge, die man eben von den Fivers 2 geholt hat. Beide sind Aufbauspieler. Der 21-jährige Bosnier studiert in Wien, ist derzeit aber noch verletzt. „Die Leisten zwicken, das ist zuletzt im Training leider immer schlimmer geworden“, hofft er aber, nach nur einer kurzen Pause zum Meisterschaftsstart fit zu sein.

Zum Wechsel hat ihn sogar sein Trainer bei den Fivers motiviert. „Er hat mir gesagt, dass St. Pölten Leute sucht und das für mich hier ein ideales Sprungbrett sein kann.“

Erst 17 Jahre alt ist der zweite Neue, ebenfalls für den Aufbau. „Damit passt er perfekt in unseren Talenteschuppen“, ist Djukic überzeugt.

Vom Absteiger Tulln kommt kein Spieler nach St. Pölten

Vom Absteiger Tulln konnten die St. Pöltner keine Spieler loseisen. „Mit zwei von ihnen waren wir zwar länger in Verhandlung, aber letztlich sind gleich fünf Tullner nach Hollabrunn gewechselt“, erzählt Djukic. „Für sie macht das natürlich Sinn, weil sie eine Fahrgemeinschaft bilden können und Hollabrunn ist für sie ohnehin näher als St. Pölten.“

Hollabrunn zählt damit natürlich auch heuer wieder zu den Topfavoriten in der HLA-Challenge. „Aber das waren sie zuletzt ja schon öfter, und sind dann doch nicht aufgestiegen“, unkt Djukic, der die junge St. Pöltner Mannschaft ins obere Play-off führen will.

Da mit Johannes „Jojo“ Kral aber der zuletzt überragende Spieler des Frühjahrs bei den St. Pöltnern ein Auslandssemester absolviert (die NÖN berichtete) und Jürgen Pfaffinger überraschend sein Karriereende verkündet hat, und am rechten Flügel eine Lücke reißt, ist das Unterfangen schwer genug.

Die St. Pöltner empfangen zum Auftakt am 10. September Atzgersdorf im Sportzentrum NÖ. Mit vier Teams aus NÖ, drei aus Wien und zwei aus der Steiermark steht in der ZTE HLA Challenge Süd/Ost beinahe jede Runde in zumindest ein Derby ins Haus.

Eingeläutet wird das Handballjahr aber bereits am 27. August in Krems mit dem HLA/WHA Supercup in Krems.