Könige der Kugel regieren in St. Pölten

Der Reisestress hat sich ausgezahlt. Gerhard Kostistansky entschied im Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten den ersten Carambol-Wettkampf bei den erstmalig spartenübergreifend ausgetragenen Billard-Staatsmeisterschaften für sich. Der für den Eisenstädter Billardclub aktive Wiener bezwang im Endspiel Manfred Müller vom BC Elite Wien mit 40-24 und sicherte sich seinen zweiten Sieg in Folge bei der neuen nationalen Dreiband Grand Prix Serie über die der Zugang zur Dreiband Staatsmeisterschaft geregelt wird.

Von den Niederlanden in die NÖ-Metropole

Kostistansky, der in dieser Woche auch beim Dreiband Weltcup im niederländischen Veghel im Einsatz war und von dort nach dem Ausscheiden in der Vorqualifikationsrunde den direkten Weg in die niederösterreichische

Hauptstadt zur Grand Prix Teilnahme nahm, war von seinem Erfolg selbst überrascht. „Ich habe eigentlich nicht mit meinem Turniersieg hier gerechnet. Das sollte man eigentlich nie tun. Besser ist, man spielt einfach im

Moment und wenn es dann klappt ist es umso schöner“ freute sich der 8-fache Dreiband Staatsmeister, der von der Austragung des Bewerbs und dem bereitgestellten Spielmaterial in der Ballsporthalle mehr als angetan war.

„Das ist durchaus ähnlich zum Dreiband Weltcup in Veghel eine große Event Location und es wäre sicher kein Fehler, diesen Wettkampf hier zu wiederholen." Kostistansky legt seinen Fokus nun auf die Dreiband Weltmeisterschaft in Donghae City in Korea, die vom 9. bis 13. November stattfindet.

Führungswechsel im Grand Prix Ranking

In der nationalen Dreiband Grand Prix Rangliste löste Kostistansky mit diesem Erfolg den Burgenländer Claus Maurer an der Spitze ab. Maurer, ebenfalls in den Niederlanden beim Dreiband Weltcup in der Vorqualifikation

ausgeschieden, musste sich in St. Pölten im Viertelfinale dem späteren Finalisten Manfred Müller knapp mit 36-40 geschlagen geben und belegt im Ranking nun den zweiten Platz.

Dreiband Staatsmeister Herbert Szivacz und Dreiband Ex-Staatsmeister Arnim Kahofer verzichteten aufgrund der Terminkollision mit dem Dreiband Weltcup in Veghel auf eine Teilnahme in der NÖ-Landeshauptstadt. Für Szivacz kam das Aus beim Dreiband Weltcup wie für Kostistansky in der Vorqualifikation. Kahofer schaffte als einziger Österreicher den Sprung in die Hauptqualifikation, war dort dann aber in seinen beiden Matches auf verlorenem Posten.

Neue Staatsmeister gekürt

Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag wurden in St. Pölten bereits die neuen Staatsmeister in den Pool-Billard Disziplinen 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball bei den Damen, Herren und Rollstuhl Fahrern ermittelt. Den Titel in der Auftakt-Disziplin 8-Ball sicherte sich bei den Damen die Kärntnerin Sandra Baumgartner mit einem klaren 5-0 Sieg gegen die Tirolerin Marion Winkler. 8-Ball Gold bei den Herren ging an Nico Sallmayer. Der Vorarlberger feierte mit einem 7-3 Final-Triumph gegen den Oberösterreicher Armin Stainko

seinen ersten Einzel-Staatsmeister-Titel.

In der Rollstuhl-Konkurrenz bezwang der Tiroler Emil Schranz im

Endspiel den Steirer Harald Fink mit 5-1. Eine erfolgreiche Titelverteidigung im 9-Ball gelang am Donnerstagabend der steirischen Pool-Billard

Nachwuchshoffung Lena Primus. Die 9-Ball Junioren Weltmeisterin rang im Endspiel Clarissa Stark vom burgenländischen Landesverband mit 6-5 nieder. Der Oberösterreicher Daniel Guttenberger schnappte sich den 9-Ball Herren Titel mit einem 8-5 Erfolg gegen 8-Ball Staatsmeister Nico Sallmayer. Bei den Rollstuhl Fahrern schlug Harald Fink im 9-Ball zurück und fixierte ungeschlagen den Titel vor Emil Schranz.

Baumgartner legt nach

Im 10-Ball war am Freitag bei den Damen erneut Sandra Baumgartner am Drücker, die Lena Primus in einem spannenden Finale mit 5-4 knapp auf Distanz hielt. Das Herren Endspiel brachten einen 7-3 Erfolg des Steirers

Daniel Resch der sich gegen Tirols aufstrebendes Nachwuchs-Talent Tobias Musil durchsetzte. Emil Schranz blieb bei den Rollstuhl Fahrer erneut ungeschlagen und holte sein zweites Gold vor Harald Fink.

Die weiteren Entscheidungen

Die sporthistorische Veranstaltung in der Ballsporthalle des Sportzentrums Niederösterreich in St. Pölten mit mehr als 100 Aktiven aus allen Bundesländern wird noch bis 1. November fortgesetzt. Folgende Entscheidungen stehen noch am Programm und werden auch per Livestream übertragen:

Sonntag, 30.10.2022 10:30 – 14:00 Uhr Finale 14.1 Endlos U19, Damen, Herren, Senioren + Siegerehrung

Vorrunden 8-Ball Girls, U15, U19

14:00 – 21:30 Uhr 10-Ball Senioren, Vorrunde – Finale + Siegerehrung

Vorrunden 8-Ball Girls, U15, U19

10:00 – 18:00 Uhr Viertelfinale, Semifinale, Finale 5-Kegel + Siegerehrung

Montag, 31.10.2022 09:00 – 21:30 Uhr Vorrunde - Finale 9-Ball Senioren + Siegerehrung

12:30 – 14:30 Uhr Finale 8-Ball Girls, U15, U19 + Siegerehrung

15:00 – 20:30 Uhr Vorrunde 9-Ball Girls, U15, U19

10:00 – 20:00 Uhr Vorrunde Billard Artistik

Dienstag, 01.11.2022 09:00 – 20:00 Uhr Vorrunde - Finale 8-Ball Senioren + Siegerehrung

Vorrunde - Finale 9-Ball Girls, U15, U19 + Siegerehrung

11:00 – 18:00 Uhr Semifinale und Finale Billard Artistik + Siegerehrung