Die 121 besten Turnerinnen und Turner Österreichs aus allen neun Bundesländern, allen Leistungszentren und 43 Vereinen, bildeten das Teilnehmerfeld der nationalen Titelkämpfe in Wolfurt. Aus St. Pöltner Sicht fehlten mit Selina Kickinger und Alina Schmoll aber die beiden Topathletinnen. Die speziell am Stufenbarren als Titelkandidtin gehandelte Böhemkirchnerin Kickinger ist immer noch rekonvaleszent und muss damit auch ihre Chance auf die EM-Qualifikation abschreiben. Die sprungstarke Gansbacherin Schmoll, die mit zwei Doppelsalti in der Bodenübung massiv aufgestockt hatte und nach bestandener Matura im BorgL St. Pölten damit erstmals den Schritt in die internationale Elite-Klasse wagen wollte, fehlte krankheitsbedingt.

So hing die Verantwortung bei der Staatsmeisterschaft an Jacqueline Kotrnetz (Union Böheimkirchen), die mit ihrem Titel am Sprung blecherne Titelkämpfe doch noch vergoldete. Zuvor hatte nur die für Union St. Pölten startende Tullnerbacherin Marie Wolf mit dem österreichischen Mehrkampf-Meistertitel bei den AK-Juniorinnen auftrumpfen können.

Kotrnetz war nach dem ersten Wettkampftag im Mehrkampf auf dem achten Rang gelegen und qualifizierte sich trotz Sturz bei der Landung mit einem Yurchenko-Strecksalto fürs Sprungfinale. Am Folgetag konnte sie damit gewaltig punkten und den Titel einfahren. Wolf gelang trotz zwei Stürzen am Balken der Sieg nach Punkten. „Insbesondere ihre Bodenkür beeindruckte durch Eleganz gepaart mit akrobatischen Elementen“, lobte Trainerin Szimonetta Lehota.

Sonst verfolgte die St. Pöltner heuer eine Blechserie. Sophie Gwiss schrammte am Podest in der AK mit Rang vier ebenso vorbei, wie der Herzogenburger Marcel Miedler in der AK Junioren. Martin Wolf turnte keinen vollen Mehrkampf, aber auch ihm gelang am Boden und Sprung jeweils ein ausgezeichneter, aber blecherner Platz vier. Anna Panauer gelang bei ihrem Debüt ein sechster Platz in der Klasse AK Juniorinnen.

Erstmals kamen bei der Staatsmeisterschaft nicht nur die Einzelmehrkampf- und Einzelgerätetitel zur Vergabe, sondern es fielen außerdem die Titelentscheidungen bei den Mannschaften. NÖ konnte ein Team bei den Damen stellen, das mit gerade einmal drei Turnerinnen, darunter Kotrnetz, den vierten Platz erreicht hat. „In Anbetracht der Ausfälle von Kickinger und Schmoll war die Blechnerne aber sehr gut“, findet Lehota.