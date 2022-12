Kraftsport WM-Dritter Kraushofer verteidigt auch Staatsmeistertitel

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Jürgen Kraaushofer (2. v.l) fuhr seinen zweiten Staatsmeistertitel in Folge ein. Darüber freuten sich auch die Harlander Klubkollegen. Foto: NOEN

D en Gewinn des österreichischen Meistertitels im Bankdrücken setzt man bei Jürgen Kraushofer voraus. Schließlich hat der Böheimkirchner heuer WM-Bronze geholt! Doch dass er nach einer kraftraubenden Saison am Sonntag in Grödig nochmals seinen österreichischen Rekord in der Gewichtsklasse bis 93 kg auf 206 Kilogramm hinaufschrauben konnte, kam doch überraschend.