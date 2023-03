EM-Vorbereitungswoche in Rumänien

Werbung

Im Vorfeld der Europameisterschaften fand in Magglingen (CH) ein freundschaftlicher Kunstturnerinnen-Länderkampf der Schweiz (150.900 Punkte) gegen Österreich (148.550) statt. „Unsere Leistungen waren dabei noch keineswegs fehlerfrei. Dennoch gelang ein neuer Team-Punkterekord gegenüber dem bisherigen Bestwert bei der WM 2022. Das stimmt für die EM zuversichtlich“, meinte Selina Kickinger, die selbst auch im Vergleich zu den letzten Auftritten deutlich fehlerhafter agierte.

Kickinger in der Schweiz nur fünftbeste Österreicherin

In der Einzelmehrkampf-Wertung lagen drei Schweizerinnen vor fünf Österreicherinnen in Front. Beste Turnsport-Austria-Athletin war diesmal Bianca Frysak vor Alissa Mörz und Leni Bohle. Ebenfalls den vollen Mehrkampf turnten Charlize Mörz, Selina Kickinger (zuletzt die Beste, aber diesmal patzte sie eben mehrfach) und Katrin Palicka.

Für Kunstturnerinnen-Sportdirektorin Eva Pöttschacher war dieser Länderkampf aber ein guter Probelauf für die EM. „Es war alles gut organisiert und sehr freundschaftlich. Die Turnerinnen hatten nach einer langen Bahnfahrt und einem kurzen Training nur wenig Zeit sich auf die Geräte einzustellen, trotzdem haben sie einen guten Wettkampf geturnt und das Team-Ergebnis sogar noch gesteigert."

Beim Trainingslager wurde am Ausdruck gearbeitet

Die intensive EM-Vorbereitung startet dann gleich darauf bei einem Trainingscamp in Deva (Rumänien). „Bis zur EM in Antalya in der Woche nach Ostern werden wir noch intensiv daran arbeiten, die Fehler auszubessern und die Artistik zu fokussieren“, erklärte Eva Pöttschacher. „Die Zusammenarbeit mit Choreograph Patrick Kiens zielte auf die Verbesserung unserer Ausführungswertungen ab“, erklärte Kickinger, die danach für das EM-Team zusammen mit Leni Bohle (V), Bianca Frysak (W), und den Mörz-Schwestern Charlize und Alissa (B) endgültig nominiert wurde.

Kickinger EM-Ziele: „Starke Teamperfomance und Top-24-im Mehrkampf-Einzel“

321 Aktive aus 39 Ländern sind für die EM insgesamt gemeldet. Österreich trägt je ein komplettes Frauen- und Männerteam zu diesem Starterfeld bei. Das Hauptziel für beide Turnsport-Austria-Auswahlen: „Die starke Performance aus 2022 zu wiederholen und es wieder unter die Top 13 schaffen, was einen Team-Startplatz für die Weltmeisterschaft (Ende September/Anfang Oktober) in Antwerpen bedeuten würde. Fürs Mehrkampf-Einzel strebt Kickinger einen Top-24-Platz in der Türkei an. „Wenn mir fehlerfreie Übungen in der Qualifikation gelingen, ist das realistisch, aber patzen wie in der Schweiz darf ich nicht“, weiß die 22-Jährige.