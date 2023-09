Kickinger: „Die WM kann kommen!“

Die Weltmeisterschaften werden vom 30. September bis 8. Oktober im Sportpaleis in Antwerpen (Belgien) ausgetragen. Dies ist das dritte Mal, dass Antwerpen Gastgeber der Veranstaltung ist. Zuvor war die Stadt Ausrichter der 1. Turn-WM 1903 (nur Männer) und zuletzt Austragungsort der 47. Weltmeisterschaften der Männer und der 36. Titelkämpfe der Frauen 2013. Im vorolympischen Jahr haben sie nun eine besondere und zusätzliche Bedeutung als wichtige Qualifikationswettbewerbe für die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024. Selina Kickinger fliegt jedenfalls recht optimistisch nach Belgien.

„Beim Weltcup von Paris war ich in der Vorwoche am Balken, Stufenbarren und Boden am Start und hab sicher Erfahrung gewonnen“, erzählt sie. Nicht nur die Verletzung waren ein Handicap, mehr noch irritierten sie die Sportgeräte in der Olympiahalle von 2024. „In Paris war ein anderer Geräteaussteller als wir ihn in Linz haben und wie er auch bei der WM geturnt wird“, weiß sie nun, dass für Olympia auf alle Fälle auf anderen geräten trainiert werden muss. „Wir hatten nur ein Training vor dem Wettkampf, die Umgewöhnung in so einer kurzen Zeit war sehr schwierig, aber auch das ist ein guter Lernprozess“, findet sie.

Am meisten Lehrgeld hat die 21-jägrige Böheimkirchnerin am Gymnova Barren gezahlt. „Der schwingt ganz anders als unser Spieth-Barren, daher musste ich mich regelrecht durch meine Übung kämpfen“, erklärt sie, warum sie nicht so sauber über die Bühne ging, wie zuletzt gewohnt. „Darüber ärgere ich mich ein bisschen, denn ich kann das eigentlich besser und möchte das bei der WM auch zeigen“, sagt sie. Beim Weltcup hat Kickinger um 15 Hundertstel das Barrenfinale verpasst, bei der WM möchte sie den Finaleinzug nun nachholen.

Kickingers Balkenübung war bis zur akrobatischen Serie richtig gut, dann musste sie aber bei der schwierigen Verbindung absteigen, was ihr ebenfalls das Finale gekostet hat. „Misslungene Gerneralprobe“, hofft sie daher auch hier nun auf eine deutliche Steigerung, wenn es ernst wird. Mit ihrer neuen Bodenübung war Kickinger hinsichtlich Akrobatik und Artistik sehr zufrieden. „Das war richtig gut und choreographisch ist meine Übung sehr positiv aufgefallen“, weiß sie aber, dass auch da in pucto Ausführung auf jeden Fall noch ein paar Reserven da sind, was auch ihrem Seitenbandeinriss vor einem Monat geschuldet war. „Dass ich den Weltcup in Paris bereits schmwerzfrei turnen konnte, war sensationell. Die Reseven werde ich jetzt bei der WM mobilisieren“, sagt sie.Ich habe auch gesehen, was wir noch umstellen müssen, um noch stabiler zu werden, um die Ausführungsnote noch zu verbessern!“ Außerdem sei die Stimmung in der Olympia-Arena „ein Wahnsinn“ gewesen. Die Halle war bummvoll und laut, ein unbeschreibliches Gefühl dort turnen zu dürfen“, schwärmt sie vom Spaß, den sie hatte.

Zum Endspurt hin zur WM wird diese Woche noch in Linz am Nationalteamstützpunkt an den Übungen gefeilt. „Ich freu mich schon riesig und bin bereit für eine tolle WM“, sagt Kickinger.