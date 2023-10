Kickinger: „Hätte mir bei dieser WM ein bisschen mehr erwartet“

NÖN: Wie schon im Vorjahr in Liverpool bist du auch heuer in Antwerpen beste Österreicherin bei der WM gewesen. Dennoch hats du mit 49.798 Punkte nicht nur die angestrebten 50-Punkte-Marke verpasst, die du heuer schon locker gezeigt hast, noch bitterer ist wohl, dass es mit der erhofften Direktqualifikation für die Olympischen Spiele nichts geworden ist. Auch ein Platz in einem Gerätefinale it sich nicht ausgegangen. Andererseits hast du nach deiner schweren Verletzung vor etwas mehr als einem Monat einen kompletten Mehrkampf absolvieren können und mit dem Team habt ihr auch wieder einen neuen österreichischen Rekord geschafft. Was überwiegt jetzt bei dir: Freude oder Ärger?

Selina Kickiner: Einerseits bin ich stolz auf mich und froh, dass ich meine dritte Weltmeisterschaft so turnen konnte. Ich durfte wieder mein Team im Mehrkampf unterstützen und ich habe so einen guten Wettkampf geturnt, nicht einmal fünf Wochen nach meinem Trainingsunfall. Ich hab mich wieder fit gemacht und ich muss sagen, ich war körperlich fit, als es drauf ankam, und auch mental. Ich hab erneut meine Leistung von der letzten WM steigern und eine neue internationale Bestleistung bringen können. Mit drei Geräten - Stufenbarren, Sprung und Boden - bin ich auch wirklich absolut glücklich. Der Sprung lief super, und da muss jetzt nur noch eine Doppelschraube hinein. Die war schon in Planung, aber das ist sich dann leider wegen meiner Fußverletzung nicht mehr bis zur WM ausgegangen. Am Boden ist mir nach dem Wettkampf von einigen Kampfrichtern und auch Zuschauern, die ich gar nicht gekannt habe, gesagt worden, dass meine Bodenübung und Choreografie herausgestochen sei und in Erinnerung bleiben wird. Das ist natürlich ein riesengroßes Kompliment sowas international zu hören und ich habe auch wirklich eine echt schöne Bodenübung in Antwerpen geturnt, worauf ich trotz erleichterter Akrobatik die höchste Ausführungs-Note des gesamten Teams bringen konnte. Am Stufenbarren bin ich auch großteils zufrieden. Da war meine Wertung sehr wichtig fürs Team. Am Balken hatte ich dann aber leider ein paar Probleme.

Was hat nicht geklappt und hast du schon analysiert, woran es lag?

Kickinger: Ich habe leider schon beim ersten Element meiner akrobatischen Serie gemerkt, dass ich komplett aus der Achse bin, und um einen Sturz zu vermeiden, hab ich daher eine kleine Unterbrechung gemacht. Das war in der Situation sicher das beste, was ich tun konnte, leider wurde mir aber so die Akroserie nicht anerkannt, und dadurch ist meine Schwierigkeitsnote um einen halben Punkt gesunken und insgesamt hat es mir sicher acht Zehntel gekostet, wenn nicht sogar mehr. Das ist echt schade, denn das ist mir im Training so noch nie passiert. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich in dem letzten zwei Wochen im Training vom Balken gestiegen bin. Also vor dem Wettkampf wusste ich eigentlich, das sollte diesmal klappen. Aber ja, Wettkampf ist eben Wettkampf und dass man immer und überall bei jedem Element und jeder Übung seine Leistung komplett abrufen kann, funktioniert leider so nicht. Auch nicht bei den besten. Vor allem ist der Balken eben nur zehn Zentimeter breit. Der Rest der Übung war dann auch gut!

Du hast dich ja sicher geärgert, und dann trotzdem am Angstgerät stark weiterzuperformen, sollte natürlich weiter Mut machen.

Kickinger: Sicher und ich war diesmal im Mehrkampf wieder mit über einem Punkt Abstand die beste Österreicherin. Das macht mich stolz, aber leider hat es trotzdem nicht für das direkte Olympiaticket gereicht. Mir haben 0,163 Punkte also nicht einmal zwei Zehntel für die direkte Qualifikation für Paris 2024 gefehlt. Das ist fast nichts.

Und wie du sagst, allein mit dem einem Fehler am Balken hast du 0,8 Punkte liegen gelassen ...

Kickinger: Ja, ich kann mir keinen Vorwurf machen, denn ich habe alles gegeben. Das ist so knapp und das macht mich jetzt in diesem Moment aber schon auch noch traurig. Sie haben leider auch die Olympiaplätze vom letzten Zyklus gekürzt. Vor vier Jahren hätte ich mich als beste Österreicherin leicht qualifiziert, da hat man knapp 48 Punkte für die Qualifikation gebraucht und ich mit fast 50 hab sie jetzt verpasst. Das ist jetzt schon schwer zu akzeptieren, weil es eben so knapp war. Ich hätte mir bei dieser WM halt noch ein bisschen mehr erwartet.

Wie sieht jetzt dein Fahrplan nach Paris aus? Die Nationalteamtrainerin hat von einem Plan B gesprochen!

Kickinger: Natürlich wardasjetzt nicht die letzte Chance, um sich für die Spiele zu qualifizieren. Nächstes Jahr im Frühjahr gibt es noch einen Platz bei der EM und über die Weltcups kann man es auch noch probieren, allerdings wird das sehr schwierig, auch wenn es nicht unmöglich ist. Außerdem bin ich noch oben auf der Liste, falls jemand ausfallen sollte. Also ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben, der Weg ist noch nicht zu Ende. Ich kämpfe bis zum Schluss weiter!

Wie sieht jetzt die Vorbereitung aus?

Kickinger: Nun ja, jetzt geht es erstmal zum Bundesheer zur Grundausbildung, sodass ich mich Ende Oktober endlich Sportsoldatin nennen darf. Alos ein Monat fällt jetzt das Training aus, aber dann geht es mit Volldampf weiter. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die mich immer auf meinem Weg unterstützen. Ohne diese Unterstützung wäre es nicht möglich bei den allerbesten der Welt mitzumischen. Das war für mich nie selbstverständlich und dafür bin ich tagtäglich sehr dankbar!