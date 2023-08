Kickinger im „Schongang“ bei starkem WM-Test

Mit einem neuen Punkterekord (150.899) setzten sich die Österreicherinnen bei einem am Wochenende eingeschobenen Länderkampf überraschend sicher vor Tschechien (145.617), Österreich II (143.466), der zu fehleranfälligen Schweiz (142.433), Tschechien II (133.950) und der Slowakei (129.300) durch. Mit einer einzigen Ausnahme bestanden die beiden österreichischen Teams (AUT1: Leni Bohle, Bianca Frysak, Selina Kickinger, Carina Kröll, Charlize Mörz; AUT2: Rayna Engelmayer, Elisa Hämmerle, Jasmin Mader, Alissa Mörz) aus Turnerinnen, die bereits über EM-, WM- oder Olympia-Erfahrung verfügen. Team 1 verkraftete es sogar problemlos, dass Selina Kickinger – zwei Wochen zuvor hatte sie eine interne WM-Qualifikation klar dominiert – diesmal nur am Stufenbarren antrat.

Nach Seitenbandeinriss gibt Kickinger Entwarnung

„Ich bin im Training letzte Woche ein bisschen 'umgeknickst' und hab mir ein Seitenband eingerissen. Aber es ist nicht so tragisch, mir geht's schon viel besser“, gibt Kickinger gleich Entwarnung, erklärt aber den Grund des „Schongangs“. „Da meine erste Quali so gut war und ich jetzt erstmal meinen Fuß schonen soll, hat man mir abgeraten zu turnen. Wir wollen nichts überstürzen oder die WM gefährden, dazu war der Länderkampf nicht wichtig genug“, freut sie sich schon auf die WM und ist weiterhin guter Dinge. „Ich muss jetzt einfach klug trainieren. Beim Weltcup in Paris, Mitte September, bin ich fix dabei, dafür habe ich schon das grüne Licht bekommen.“

Leni Bohle musste wegen eines akuten Knieproblems ihre Bodenkür beim Länderkampf abbrechen, ließ daraufhin den Sprung aus – eine genaue medizinische Abklärung folgt.

Mit der höchsten Teamwertung an allen vier Geräten fiel der österreichische Sieg in Linz eindeutig aus. Im Reigen der reihenweise ausgezeichnet gelungenen rotweißroten Übungen stach eine besonders heraus: Charlize Mörz präsentierte am Boden eine erneut in der Schwierigkeit gesteigerte Kür, mit Doppelstrecksalto samt Schraube in der ersten Bahn und Doppelstrecksalto in der zweiten. Ihr neuer D-Wert von 6.1 liegt jetzt sowohl höher als der beste im Bodenfinale der WM 2022 als auch bei der EM 2023.

Trainer Frehse: „Fünf Wochen Zeit, um an den Übungen zu feilen!“

Turnsport-Austria-Neo-Nationaltrainerin Gabi Frehse zeigte sich fürs Erste zufrieden. „Es war ein sehr schöner Wettkampf! Natürlich gibt es noch reichlich Verbesserungsmöglichkeiten. Es ist sehr schade, dass Leni sich verletzt hat, ich hoffe, dass es nichts Ernsthaftes ist und sie schon bald wieder ins Training einsteigen kann, da sie eine ganz sichere WM-Turnerin ist. Jetzt haben wir noch fünf Wochen, um an den Übungen zu feilen, technisch etwas besser zu werden“, blickt auch sie der WM ganz optimistisch entgegen.