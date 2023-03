Kickinger kommt stark aus Verletzungspause

Werbung

Am Freitag hat in Linz der erste EM-Qualifikationsbewerb des österreichischen Nationalteams in Form eines internen Wettkampfs stattgefunden. Die Böheimkirchnerin Selina Kickinger ist nach einer kleinen Verletzungspause auch für sie überraschend an allen vier Geräten gestartet und hat dabei ihre Stellung als aktuell beste Turnerin Österreichs unterstrichen.

„Eigentlich hatte ich nur mit Einsätzen an Barren und Balken, eventuell noch am Boden gerechnet, da ich seit mehreren Wochen mit starken Handgelenksbeschwerden kämpfe und seit Jänner nicht vollständig trainieren konnte“, erklärt sie. Jedoch konnte sich die 22-Jährige am Sprung und Boden doch schneller fit machen, als gedacht. „Ich war doch sehr froh, schon wieder an allen vier Geräten starten zu können!“

Überraschender Trainerwechsel musste verkraftet werden

Seit Ende letzten Jahres, als sie mit Österreichs bestem Mann Vinzenz Höck beim Swiss-Cup, einem Team-Mixedbewerb für Furore gesorgt hatte (die NÖN berichtete), ist überhaupt viel bei Kickinger passiert. Die Nationalteamtrainer Patrick Kiens (er wechselte nach Rumänien) und Daymon Jones (dockte im US-Team an) sind mit Jahresende überraschend aus ihren Verträgen ausgestiegen und arbeiten nicht mehr für den österreichischen Verband. „Seit Anfang des Jahres war es daher ein langes Hin und Her mit verschiedenen Trainern“, erzählt Kickinger, die jetzt einmal mit ihren Nationalkaderkolleginnen am Stützpunkt in Linz von Gerrit Beltman bis zur Europameisterschaft im April betreut wird. „Für diese Übergangsphase ist er sicher einmal die richtige Wahl!“

Der Niederländer wird zwar wegen seiner Methoden im Internet durchaus kontrovers diskutiert, gab zu, früher Athleten zum Erfolg mit psychischem Druck getrieben zu haben, ist mittlerweile aber auch auf moderne Trainingsmethoden umgeschwenkt. „Das Training ist natürlich schon wieder anders“, vermisst Kickinger vor allem das viele „Artistic-Training“ von Beltmans Vorgängern. „Beide waren auch Profitänzer und haben uns von dieser Seite viel Input mitgegeben, von dem ich sehr profitiert habe“, schätzt Kickinger aber auch den Neuen. „Das alles ist jetzt zwar ein bisschen schwieriger umzusetzen, aber wir geben gemeinsam unser Bestes!“ Zudem arbeitet Kickinger auch weiterhin mit Agnes Hodi im Sportzentrum NÖ zusammen. „Aber keine Frage, die Vorbereitung lief bis jetzt einmal recht turbulent, weil es doch ein Schock für uns war, dass uns Daymon und Patrick so kurzfristig verlassen haben“, sagt Kickinger.

Vormachtstellung in Österreich unterstrichen

Aber beim ersten Wettkampf in diesem Jahr lief es jetzt auch gleich richtig gut für Kickinger, hat sie doch 48,950 Punkte geturnt — Tageshöchstleistung! „Ich bin zufrieden, da ich wieder als beste Österreicherin einsteigen konnte, ich also genau dort bin, wo ich letztes Jahr aufgehört habe!“

Ungeachtet dessen sind aber am Balken und Boden noch ein paar Fehler passiert, die Kickinger bis zur zweiten Qualifikation in zwei Wochen ausmerzen will. „Das sollte möglich sein, weil ich nach fast zwei Monaten Stützverbot, also ohne Sprung und Boden, endlich wieder voll loslegen kann“, meint sie. Umso sensationeller, dass gerade der Sprung Kickinger nun sogar besser gelungen ist, als noch bei der ohnehin schon starken Weltmeisterschaft in Liverpool letztes Jahr. „Das macht mich sehr glücklich! Nur am Stufenbarren kann ich manches noch präziser turnen, da sind ein paar Zehntel rauszuholen“, ist sie überzeugt. Am Balken musste Kickinger bei einem Element absteigen und es war generell ein bisschen wackelig. „Ich war aufgrund der Umstände doch sehr nervös“, gesteht sie. „Und beim Boden fehlte jetzt halt wirklich das Training, das wird sicher wieder besser!“

Erster Schritt zur EM ist gemacht

Mit der besten Mehrkampfwertung hat Kickinger auf alle Fälle schon mal einen großen Schritt in Richtung EM-Teilnahme Mitte April im türkischen Antalya gemacht. „Jetzt heißt es bis zum zweiten Qualifikationsbewerb klug weiter zu trainieren.“