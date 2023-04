Kickinger liefert bei EM voll ab

Werbung

„Dass noch nie eine österreichische Turnerin so erfolgreich in einem Mehrkampffinale eines großen internationalen Titelkampfs war, wie ich heute, macht mich schon stolz“, konnte Selina Kickinger nach vier nahezu perfekt geturnten Geräten ihr Glück kaum fassen. „Es ist wahrlich ein historischer 18. Platz“, lobte auch Sportdirektorin Eva Pöttschacher, die aber aufs ganze Team stolz ist. „Der Teambewerb mit der WM-Qualifikation war für uns vom Verband natürlich am wichtigsten und alle Mädels haben gut gekämpft und sich professionell präsentiert“, gratuliert sie allen, die zu dieser Leistung beigetragen haben.

Kickinger hat zusammen mit Debütantin Leni Bohle (V), Routinier Bianca Frysak (W) und den Mörz-Schwestern Alissa und Charlize (B) eine Performance nahe am Optimum erbracht, nur ein Patzer am Schwebebalken kam in die Wertung. Trainer Gerrit Beltman freute sich: „Alle haben das wirklich sehr gut gemacht. Das war das Beste, das sie bringen können.“

Wie großartig die Teamleistung war, zeigt der Umstand, dass Kickinger und Co. nun bereits zum dritten Mal in Folge bei einem Großereignis eine neuer Punkterekord (nun 147.49) gelungen ist. Somit wird Österreich erneut als komplettes Team bei der Olympia-Qualifikations-WM im Herbst am Start sein. „Ich bin so stolz auf uns! Vor allem nach dem Schock Ende letzten Jahres mit dem Trainerwechsel und allem, wir haben echt das beste daraus gemacht“, meinte Kickinger, die selbst über sich hinausgewachsen ist und sich mit Rang 21 fürs Mehrkampffinale der besten 24 qualifizieren konnte.

Los ging es mit dem Stufenbarren für die Österreicherinnen, wobei alle sauber durchgekommen sind. Auch Kickinger konnte auf ihrem Lieblingsgerät gleich einmal gut punkten und die Nervenanspannung etwas abbauen. „Tatsächlich war ich in der Qualifikation am Mittwoch nervöser als bei meinem Mehrkampffinale dann am Freitag“, schildert Kickinger. Und am größten war die Anspannung. Nachdem vor ihr bereits zwei Österreicherinnen am zweiten Gerät, dem Balken, etwas gepatzt hatten. Ohnehin ein wenig ihr „Angstgerät“, hatte sie die undankbare Aufgabe, die Kastanien aus dem Feuer holen zu müssen. „Leider haben unsere zwei Übungen davor keine hohen Noten gebracht, bei einer war auch ein Sturz dabei, also hatte ich einen ziemlichen Druck! Aber Gott sei Dank ist meine Übung gut gegangen und ich bin ohne größere Fehler durchgekommen“, ist sie trotzdem mit ihrer Balkenübung noch nicht ganz zufrieden. „Das geht auf jeden Fall noch besser, darauf muss ich mich bis zur WM auf alle Fälle jetzt konzentrieren!“

Die Bodenübung lief dann zumindest in der Qualifikation wie geplant bei Kickinger und auch die restliche Mädels liefen zur Bestform auf. Und der Sprung hätte dann am Ende nicht besser laufen können. „Ich hatte eine ziemlich perfekte Übung mit einer Endnote von 13,300. Das war richtig toll, mit großem Applaus von den Rängen“, freut sich Kickinger. „Und es war großartig, wie sich alle im Team mit mir mitgefreut haben. Wir sind einfach eine super Truppe!“

Mit 49,399 Punkten hat sich Kickinger als beste Österreicherin für das EM-Mehrkampffinale qualifiziert, aber in ihrem Windschatten schaffte sensationell auch die 24-jährige Bianca Frysak noch den Einzug. Eigentlich zweite Reserveturnerin rutschte sie wegen zwei Ausfällen ins Feld der besten 24. Kickinger hätte auch ohne Aussortierung Rang 24 belegt, da aber von jeder Nation nur zwei Athletinnen starten dürfen, kam Kickinger sogar als 21. in die Quali-Wertung.

„Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, wie glücklich ich bin. Es ist auf jeden Fall ein Traum wahr geworden! Ich gehöre zu den allerbesten Turnerinnen Europas! Selbst nach dieser schwierigen Vorbereitung und meiner Handverletzung konnte ich mich seit letztem Jahr steigern und meinen 27. Platz von München deutlich verbessern“, freute sich Kickinger schon über ihren Finaleinzug dermaßen, dass sie am Freitag dann völlig entspannt antreten konnte. „Ich will dieses Finale einfach nur genießen“, meinte sie im Vorfeld und genau das tat sie dann auch.

Vor allem am Balken hat die 21-Jährige diesmal Nervenstärke bewiesen und eine richtig schöne Übung gezeigt, wofür es fast einen halben Punkt mehr als in der Qualifikation gab. Es wäre aber nicht Kickinger, wenn sie am Ende dann nicht doch wieder ein paar zehntel Pünktchen nachtrauern würde. „Ein bis zwei Zehntel mehr und ich wäre sogar auf Rang 17 noch vor der Ungarin gelandet“, weiß sie, wo der Patzer passiert ist. „Ausgerechnet am Boden, der mir in der Qualifikation so gut gelungen ist, hab ich leider bei meiner letzten Akroserie mehrere Zehntel liegen gelassen.“

Alles in allem verbesserte sich Kickinger im Finale aber dennoch auf Rang 18, gegenüber dem 21. Platz in der Qualifikation. „Ich bin ohne Erwartungen in dieses Finale hineingegangen, das war nur ein Zuckerl für mich!“ Was wohl der Schlüssel zur Topleistung war und ihr auch Lob von Trainer Beltman einbrachte. „Selina hat eine entspannte Art, lässt sich mit wachsender Aufgabe nicht aus der Ruhe bringen.“ Aber schließlich wusste sie ja selbst im Februar noch nicht einmal genau, ob sie fit genug für die EM sein würde. Erst nach wochenlanger Schonung ihrer Hand, hat sie versucht, sich so gut es geht, fit zu machen. Und am Freitag war sie erneut beste Österreicherin. „Wenn ich daran denke, krieg ich schon wieder eine Gänsehaut. Ich bin richtig glücklich und stolz, dass ich mir das erarbeitet habe!“

Den Turnerinnen-Team-Europameistertitel gewann Großbritannien vor Italien und den Niederlanden. Die Top-13-Teams qualifizierten sich zu fünft auf einem kontinentalen Quotenplatz für die Weltmeisterschaft im Herbst in Antwerpen, bei der wiederum die Olympia-Startplätze vergeben werden. Im Medaillenkampf dreier Favoritinnen gewann Großbritanniens Jessica Gardirova vor Ungarns Zsofia Kovacs und der Italienerin Alice D’Amato. Frysak belegte am Ende Rang 21.