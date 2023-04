Kickingers EM-Fieber steigt

Werbung

Vor wenigen Tagen hatte Österreichs Nr. 1 Vinzenz Höck wegen einer Brustmuskelzerrung für die EM absagen müssen. Am Sonntag verletzte sich mit Manuel Arnold ein weiterer wichtiger Punktelieferant vor Ort beim offiziellen Podiumstraining in der Wettkampfhalle am Sprunggelenk. Somit wird Österreichs Herrenteam jetzt nur zu viert um jeden Zehntelpunkt kämpfen.

Auch bei den Frauen fehlen mit Jasmin Mader und Carina Kröll zwei Mitglieder jenes Teams verletzungsbedingt, das 2022 in München für das beste österreichische Ergebnis bei einer EM bislang gesorgt hatte. Dennoch ist Sportdirektorin Eva Pöttschacher optimistisch, dass der Erfolg wiederholt werden kann: „Bis jetzt ist alles auf Kurs, auch eine Mehrkampf-Final-Qualifikation ist realistisch.“ Das offizielle Podiumstraining für Selina Kickinger und ihre Kolleginnen, Elite-Newcomerin Lebi Bohle (V), Bianca Frysak (W) sowie Alisa und Charlize Mörz (B) steht am späten Montagnachmittag am Programm.