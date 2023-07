Kickingers neue Trainerin mit einem Makel

Die ehemalige deutsche Erfolgstrainerin Gabriele Frehse ist neue Frauennationaltrainerin bei Turnsport Austria, wie Generalsekretär Robert Labner nach einem entsprechenden dpa-Bericht bestätigt hat. Frehse war bereits seit Jänner wochenweise auf dem Bundesstützpunkt Linz tätig. „Es war der Wunsch der Nationalteamturnerinnen, die sie als Trainerin haben wollten“, sagt Labner. Frehse folgt dem Niederländer Gerrit Beltman nach, der im Jänner als Interimslösung gewählt wurde, nachdem Patrick Kiens (er wechselte nach Rumänien) und Daymon Jones (dockte im US-Team an) mit Jahresende überraschend aus ihren Verträgen mit dem österreichischen Verband ausgestiegen waren. Kurz vor der EM waren die Damen führerlos. Der Verband entschied sich für eine riskante Notlösung.

Eine höchst umstrittene Figur folgt der nächsten

Beltman war eine höchst umstrittene Figur, gab er 2020 doch sogar zu, früher Athleten beim Klub in Chemnitz zum Erfolg mit psychischem Druck getrieben zu haben. Am Ende musste er Chemnitz verlassen und wurde im Internet danach heftig kontrovers diskutiert. Seine Verpflichtung durch den österreichischen Verband sorgte auch in deutschen und niederländischen Medien für Aufsehen. Allerdings war sein Engagement ohnehin nur bis zur Europameisterschaft im April angedacht. Etwas länger dauerte es nun zwar, bis eine endgültige Nachfolge für Kiens/Jones gefunden wurde, aber mit Frehse hat man jene Trainerin ausgewählt, die ohnehin schon mit Beltman in Chemnitz gearbeitet hat und dort ebenfalls Vorwürfen ausgesetzt war. Ausgerechnet ihr Lieblingsschützling, Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer, packte gegen sie aus. Von Schikanen gegenüber Sportlern bis Medikamentenverbreichung ohne ärztliche Verordnung war die Rede. Eingeleitete Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zum Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung wurden allerdings im Februar eingestellt und Frehse bestritt auch stets alle Vorwürfe. Trotzdem wunderten sich deutsche Journalistenkollegen, dass Frehse seit Jänner ebenfalls am Linzer Stützpunkt immer wieder wochenweise zugegen war. Und das, obwohl sie noch einen gültigen Arbeitsvertrag in Chemnitz hatte. Sie focht ihre Kündigung vor Gericht an, letztlich einigte man sich Ende Juni aber auf einen Vergleich und sie gab ihren Job in Chemnitz nun auch auf.

Frehse erhielt Zweijahresvertrag

Dass der österreichische Verband bis jetzt mit ihrer offiziellen Verpflichtung zugewartet hat, dürfte auch diesen Grund gehabt haben. Und im Juni hat Frehse mit einer Unterlassungsklage gegen eine ihrer Ex-Sportlerinnen, die einen weiteren juristischen Teilerfolg errungen. „Ich bin nirgendwo angeklagt, ich bin nirgendwo verurteilt – somit ein freier Mensch“, sagte sie danach gegenüber der Sächsischen Zeitung. Also zog sie hinter ihrem Engagement in Chemnitz endgültig einen Schlusstrich und Turn Austria machte Nägel mit Köpfen, gab der 63-Jährigen einen Vertrag bis zu ihrem Rentenantritt am 30. August 2025. Sehr zur Freude auch von Selina Kickinger, die sich von Frehse begeistert zeigt. „Ich komm mit Gabi gut zurecht und sie hilft mir auf jeden Fall dabei, mich immer selbst herauszufordern und als Turnerin zu wachsen“, lobt sie ihre neue Nationalteamtrainerin.

Generalsekretär Labner: „Frehse ist Weltspitzentrainerin“

Auch Labner verteidigt vehement die Verpflichtung: „Es liegt nichts gegen Gabi Frehse vor, sie ist unbescholten und eine Weltspitzentrainerin.“ Die Causa Frehse sei intensiv geprüft worden und das Feedback der Nationalturnerinnen habe schließlich den Ausschlag gegeben für die Anstellung. „Sie waren alle ganz begeistert“, sagt Labner und gibt sich selbst überzeugt, dass man der Trainerin einfach Unrecht getan habe.

Frehse hofft auf versöhnlichen Karriereabschluss

„Für mich ist die neue Aufgabe jetzt eine Möglichkeit, einen versöhnlichen Abschluss zu finden“, sagt Frehse selbst, die aber auch zugibt: „Was ihm Internet über mich steht, ist nicht schön. Dieser Makel bleibt für immer!“ Dem österreichischen Verband sei sie dankbar für die neue Chance. Dass sie aber ihren Hauptwohnsitz weiterhin in Chemnitz behält. Nicht umziehen zu wollen, sei der Hauptgrund gewesen, warum sich die Vertragsverhandlungen mit Turnsport Austria so lange hingezogen hätten, verrät sie. „Ich bin zwar jetzt natürlich länger als eine Woche im Monat in Linz, kann aber auch immer wieder mal für eine Wochenende nach Hause fahren!“

Gabi Frehse machte in Chemnitz Pauline Schäfer zur Weltmeisterin. 2020 brachte Schäfer aber mit weiteren Kolleginnen schwere Vorwürfe gegen Frehse vor. Vor Gericht hielten diese nicht stand. Turnsport Austria heuerte nun die deutsche Spitzenkraft als Nationalteamtrainerin der Frauen an. Foto: IMAGORietschel

Kickinger arbeitet auf WM-Finale hin

Kickinger ist derweil schon unter Frehses Obhut. „Ich bin wieder voll im Übungstraining, mit lauter neuen Übungen. Wir haben so ziemlich auf jedem Gerät meine Übungen verändert beziehungsweise schwieriger gemacht“, berichtet sie stolz. „Und wenn das alles aufgeht, schauen die WM-Finalchancen auf jeden Fall besser aus. Jetzt heißt es nur mehr das alles stabil zu bekommen und an dem arbeite ich mit Gabi gerade.“ In Topform befinde sie sich zwar noch nicht, aber das müsse sie zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht sein. „Die WM ist Ende September/Anfang Oktober. „Ich bereite mich grad auf die Qualifikationen vor, die Mitte und Ende August sind“, gibt sich Kickinger motiviert. „Ich werd jetzt noch fleißig Gas geben!“

Lob von Frehse für Kickinger und Co.

Und Frehse zeigt sich ihrerseits beeindruckt von Kickinger und den restlichen Nationalkaderathletinnen in Linz. „Sie sind total motiviert, wollen etwas schaffen, wollen etwas von mir als Trainerin und akzeptieren mich, so wie ich bin.“