Kunstturnen erlebt neuen Aufschwung

Die NÖ Landesmeisterschaft für Kunstturnen sorgte in St. Pölten zwei Tage lang in der mit internationalem Gerätesatz versorgten und würdig geschmückten bet-at-home Arena im Sportzentrum NÖ für volle Tribünen. Im Heimvorteil holten die Tullnerbacher Geschwister Marie und Martin Wolf für die Sportunion St. Pölten die ersten Landesmeistertitel (Mehrkampf Damen, Geräte Einzel Herren). Im Herbst werden - ebenfalls in St Pölten - dann die restlichen Bewerbe ausgetragen.

Die Geschwister Marie und Martin Wolf feierten in ihrer "Heimhalle" in St. Pölten erstmals gemeinsam in der allgemeinen Klasse Landesmeistertitel. Foto: LLZT St. Pölten

Doch nicht nur die höchsten Klassen sorgten für Staunen beim begeistertem Publikum, alle Wettkampfstufen ab 6 Jahren wurden ausgetragen. Insgesamt gingen knapp 120 Kunstturnerinnen und 60 Kunstturner an den Start. Mit 48 Startenden (17 Turner und 31 Turnerinnen) stellte die Union St. Pölten die größte Delegation. Insgesamt gingen 15 Medaillen an die Union St. Pölten, insbesondere bei den Burschen liegt der Hauptstadtverein unangefochten an der Spitze der Medaillenbilanz. Klassensiege gab es für Tobias Rafeiner (10), Jonathan Gurschler (13) und Konstantin Zöchling-Geisler (6). Nimmt man die Mitglieder des Landesleistungszentrum St. Pölten (LLZT) in die Bilanz hinzu, gingen bei den Herren alle Klassensiege an die beiden St. Pöltner Institutionen, die Kunstturnen vom Einstieg bis in die internationale Seniorenklasse trainieren.

Zeitgleich ging der Jugendcup der Kunstturner, an dem Kärnten, Steiermark, Salzburg, Wien und Niederösterreich teilgenommen hatten, in die Zielgerade. Gleich drei Turner des LLZT St. Pölten konnten in den insgesamt drei Kategorien überzeugen. Tobias Rafeiner holte sich den Gesamtsieg in der jüngsten Kürkategorie, der um zwei Jahre jüngere Luis Bulzomi überraschte in dieser Klasse gleich mit Bronze. Sebastian Trauth (13, SU Mödling) erreichte Bronze in der höchsten Kürkategorie, und auch zwei „Blecherne“ (4. Plätze) gingen ans LLZT St. Pölten.

In Abwesenheit von Böheimkirchens Selina Kickinger, die sich einer geplanten Handgelenksoperation unterzog um rechtzeitig für die WM fit zu werden, konnte BORGL-Maturantin Marie Wolf (19) bei den Damen den begehrten Mehrkampftitel vor der Ternitzerin Marie Kaghofer und Mödlings Carina Fegerl holen. Nicht nur in Bezug auf die Alltagsherausforderung Matura, auch sportlich lag ein schwieriges Jahr hinter Wolf. Serienverletzungen an Knöcheln und Bändern hatten sie in ihrer Entwicklung massiv eingebremst, noch bei der Staatsmeisterschaft ging es vorrangig um die mentale Herausforderung einen vollen Mehrkampf zu bringen. Sämtliche Schwierigkeiten waren da aus den Küren genommen, welche die vollständige Heilung beider Beine gefährden hätten können. Für die Landesmeisterschaft wurden wieder einige wenige Elemente übernommen, was letztlich den Sieg brachte - auch wenn noch nicht alle Geräte wieder voll einsatzfähig sind. „Viele Sportlerinnen reduzieren ihre Wettkampfbelastung im Maturajahr, nicht so Marie“, staunt auch Trainer Ernesto Alomar. „Diese Turnerin hat mich in ihrer Professionalität sehr beeindruckt und sie war mit ein Grund, warum ich nach St. Pölten gewechselt bin.“

BORGL-Kandidatin Sonja Toth musste krankheitsbedingt kurzfristig absagen, was für die Turnerin eine weitere Enttäuschung darstellte, wollte sie doch endlich das in sie gesetzte Vertrauen auch beweisen. Durch das übervolle SLZ-System ist ihre Zukunft im Sport gefährdet, denn aufgrund unglücklich fehlender Wettkampfergebnisse und Kadereinstufungen, steht sie trotz Potenzialzuerkennung der Fachverbände für nationale Titel und eine internationale Karriere nur auf der Warteliste für diese Schule. Eine Ablehnung würde das Ende ihrer möglichen Karriere im Kunstturnen bedeuten.

In den Jugendstufen konnten Olga Kyrylenko (Silber) und Maya Mihaiescu (Bronze) überzeugen und ihren Kaderplatz für die österreichische Jugendmeisterschaft im November anmelden. Joana Mock (16) erreichte in der allgemeinen Klasse Silber.