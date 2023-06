Nächste Generation klopft an

Im Vorjahr hat der SLZ-ler Martin Wolf (17) das Podium beim Juniors Cup in Ungarn erklommen, heuer hat er nach seinem Landesmeistertitel die Saison frühzeitig beendet, aufgrund von mehreren Beschwerden und Problemen, die seit der Staatsmeisterschaft einen vollen Einsatz unmöglich machten. So ging es für die beiden 13-jährigen LLZT-Jungturner Jonathan Gurschler (Union St. Pölten) und Sebastian Trauth (Union Mödling) in Budapest zum ersten Mal aufs internationale Parkett und konnte gegen Junioren aus der Slowakei, Israel, Rumänien, Kroatien, Monaco, Slowenien, Türkei und natürlich Gastgeber Ungarn, die sich um die letzten Qualifikationstickets für die EYOF ritterten, wertvolle Erfahrung sammeln. Für sie selbst reichte es vorerst nur für hintere Plätze in einer erleichterten Kategorie. „Der erste Kontakt mit Code-Turnen war jedoch mehr wert als jede Platzierung", ist sich aber Cheftrainer Guido Zelaya sicher, denn „irgendwann muss man sich entscheiden, ob man die nächsten Jahre in diesen Sport investieren möchte und nur bei solchen Wettkämpfen sieht man, wohin die Reise geht".

Schon beim folgenden Salamunov Memorial in Maribor konnte sich Gurschler immerhin schon über einen zehnten Gesamtrang freuen. Diesmal gelang der Wettkampf, wenn auch nicht fehlerfrei. Mit ihm waren zudem auch Andrii Kyrylenko (11) und Tobias Rafeiner (10) an Bord. Die beiden Union St. Pölten Turner zahlten ihr Lehrgeld mit den Rängen 12 und 13.

Auch die Kunstturnerinnen wagten einen ersten Versuch am internationalen Parkett. Bei Sonja Toth (14), Olga Kyrylenko (12) und Maya Mihaiescu (10) flatterten die Nerven gewaltig, für die Überraschung sorgte die Jüngste. Mihaiescu fand sich nur knapp 2,5 Punkte hinter der Siegerin auf Rang zehn. Für Toth gab es nach einer Pechserie durch Krankheit endlich doch noch eine erste Referenzwertung in der internationalen Juniorenklasse (25.). Obwohl heuer noch in der Jugendklasse bei der ÖJM am Start, ist dieser Schritt in die Internationalität derjenige, den die ehrgeizige Turnerin als nächstes Ziel hatte. „Damit ist der erste Schritt dieser Generation gesetzt, jetzt heißt es gesund bleiben und kontinuierlich bei optimalen Rahmenbedingungen die Schwierigkeitswerte der Übungen erhöhen“, weiß Martina Weinberger von Turnsport NÖ.