NÖ Landesmeisterschaft: Nach 50 Jahren beide Titel in St. Pölten

Zuletzt holten im Jahr 1973 Ernst Kienzl und Irene Wallner beide Mehrkampfmeistertitel in die Landeshauptstadt. Und exakt beim Jubiläum gelang dieses Kunsttück nun erneut! Beim Mehrkampftitel 2023 der Männer (6-Kampf) trägt sich der SLZ/BORGL Schüler Bruno Baccolini von der Sportunion St. Pölten in seinem Maturajahr in die Geschichtsbücher des Turnverbands ein. Bei den Damen hatte bereits im Juni seine Vereinskollegin Marie Wolfin dieser Kategorie den Titel geholt. Bei den Damen wurden nunmehr nur noch die Geräte-Einzeltitel vergeben. Die amtierende Mehrkampflandesmeisterin trat jedoch nur an den Geräten Sprung und Boden an und sicherte sich auch souverän die beiden Titel.

Der Grund, warum die Lokalmatadorin nicht an allen Geräten startete, war der Veränderung in ihrem Privatleben geschuldet. „Das in der Zwischenzeit aufgenommene Studium nimmt die volle zeitliche Aufmerksamkeit in Anspruch, wodurch das Trainingspensum für alle Geräte nicht ausreichte, um zumindest den Level zu halten“, erklärt ihr Trainer Ernesto Alomar. Am Stufenbarren und Balken gingen die beiden Titel konkurrenzlos an Marie Kaghofer nach Ternitz. Wer für alle diese Titel wohl ebenfalls Anspruch erheben hätte können, wäre Böheimkirchens Selina Kickingergewesen, die jedoch nach ihrem WM-Antritt pausierte und eine Landesmeisterschaft nicht auf ihrem Wettkampfkalender hatte.

Aus St. Pöltner Sicht war die Landesmeisterschaft neben der Titelserie auch in den den Jugendstufen mehr als zufriedenstellend, denn alle Klassensiege mit St. Pöltner Beteiligung an die Turner des Hauptstadtvereins: Martin Wolf (Junioren), Jonathan Gurschler (J2), Andrii Kyrylenko (J4), Tobias Rafeiner (J5), Luis Bulzomi (J6). „Dieser Erfolg ist mit Sicherheit der Qualitätsarbeit im LLZT zuzuschreiben, denn sie alle trainieren im Rahmen dieses Nachwuchsleistungssportmodells des Turnverbands (8-14 Jahre) bei Guido Zelaya plus Team, das dem System BORGL/HASCHL/SLZ St. Pölten vorgelagert ist“, erklärt die LLZT-Koordinatorin Martina Weinberger stolz.

In den Nachwuchsklassen bis 8 Jahren konnte die Konkurrenz aus Gänserndorf und Mödling siegen, wenn auch die St. Pöltner beinahe vollzählig das Podest erreichten. Mit dem Erfolg der Jugend tun sich allerdings beim St. Pöltner Nachwuchs allerdings vorhergesehene Probleme auf, denn die Union St. Pölten kämpft mit fehlender Trainingsinfrastruktur und demnach Einschränkungen bei der Aufnahme neuer Mitglieder. Die Kunstturner sind auf die einzige Halle mit fixen Geräten im Sportzentrum NÖ beschränkt, die sich noch dazu Männer und Frauen teilen müssen. „Schulturnhallen haben im Ausmaß des benötigten Trainingsvolumens keine Kapazitäten frei oder keine geeigneten beziehungsweise zu wenig Geräte. Und da wir mit schulpflichtigen Kindern in hohem Zeitbedarf arbeiten, haben wir ohnedies nur wenige Zeitfenster fürs Training", benennt Weinberger, in ihrer Funktion als Union St. Pöltens Sektionsleiterin das Problem. „Die Kunstturnhalle ist vorrangig vom LLZT gebucht und zu Recht mit jenen Kunstturnern ausgelastet, die bereits diese professionelle Geräteausstattung für internationale Wettkämpfe benötigen. Wenn wir im Verein aber nur mit einer Hand voll Kindern jedes Jahr beginnen können, fehlt die breite Basis, denn dieser olympische Sport ist nur in einer leistungsorientierten Form zu betreiben. Selbst wenn ein Kind diesen Weg beschreiten wollte oder könnte, bleibt es dann ohne altershomogene Trainingsgruppe nicht lange im System."

Eine Lösung für das Problem des Platzmangels hätte Weiberger parat: „Eine Halle mit fixer Geräteausstattung in Miniaturformat, plus Hilfsgeräte für das Erlernen der ersten Basiskompetenzen für die Jüngsten“, lautet ihr Vorschlag und große Bitte an die politisch Verantwortlichen. „Diese Infrastruktur in Kombination mit dem bestehenden Trainerteam könnte auch in St. Pöltens Schulen einen Booster für die tägliche Bewegungseinheit bedeuten, denn an Vormittagen könnte eine solche Infrastruktur vielen Kindern die Bewegungserfahrung Gerätturnen mit Profis ermöglichen“, ist sie überzeugt.