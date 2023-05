St. Pöltens Nachwuchs zeigt auf

Mit NÖ, Wien, Steiermark, Kärnten und Salzburg waren am Samstag beim 2. Nachwuchscup in Wien erneut fünf Bundesländer mit ihrer gesamten Selektion von 8- bis 14-Jährigen am Start. Schon beim 1. Cup in Graz war es heuer für den 10-jährigen Tobias Rafeiner (Sportunion St. Pölten) ausgezeichnet gelaufen, denn der junge Turner, der heuer österreichischen Nachwuchskaderstatus erreicht hat, setzte sich in Graz an die Spitze der jüngsten Wettkampfklasse, dicht gefolgt von seinem Vereinskollegen, dem erst 8-jährigen Luis Bulzomi. Dieses Ergebnis konnte Rafeiner in Wien nun um einen halben Punkt toppen und wieder Gold holen, diesmal allerdings vor Philipp Kieberger. Damit gingen bei beiden Cups in dieser Wettkampfklasse Gold und Silber an die Union St. Pölten. Bei 18 Startern in dieser Wettkampfklasse reihte sich Bulzomi diesmal auf Rang fünf ein.

Gurschler holt bei 13- bis 14-Jährigen Bronze

In der nächsthöheren Wettkampfklasse „Nachwuchs“ verpassste der 12-jährige Mödlinger Phillip Eckhart das Stockerl nur knapp, St. Pöltens Andrii Kyrylenko und Lukas Thaler reihten sich auf den Rängen 9 und 11 ein. In der höchsten Kategorie „Jugend“ der 13- bis 14-Jährigen konnte der Neulengbacher Jonathan Gurschler punkten und Bronze erturnen. Sein Mödlinger Trainingskollege Sebastian Trauth klassierte sich allerdings nur um eine Hunderstel dahinter am vierten Platz.

LLZT St. Pölten ist ein Erfolgsmodell

Die jungen Turner sind allesamt Mitglieder im Landesleistungszentrum St Pölten (LLZT), das für die nötige Trainingsfrequenz und die Rahmenbedingungen sorgen kann. Sie reisen teils täglich bis zu eine Stunde nach St. Pölten an und feilen dort in diesem Alter bereits in rund 18 Wochenstunden an ihren Übungen und nähern sich damit Schritt für Schritt an die Küren laut internationalem Wertungscode an, die einen Kunstturner in dieser olympischen Sportart auszeichnen.

Cheftrainer Guido Zelaya vom LLZT ist prinzipiell zufrieden: „Die Ausbildungsdauer ist lange, man braucht Zeit, Geduld, Durchhaltevermögen um einen Kunstturner zu formen“, weiß der erfahrene Argentinier. „Wir sind auf dem richtigen Weg und müssen darauf hoffen, dass die Rahmenbedingungen für die jungen Talente erhalten bleiben.“ Damit spielt er auf den Zugang zu angemessener Infrastruktur und optimalen Rahmenbedingungen für die Bewältigung des Alltags eines Kunstturners an.

Alle LLZT-Turner bei der zweiten Cupstation in Wien: Baccolini, SL Schlager, Eckhart, Bulzomi, Kieberer, Kyrylenko, HC Zelaya (vorne, v. l.), Thaler, Gurschler, Trauth und Rafeiner (hinten). Foto: LLZT St. Pölten

Für Volksschüler fehlt noch ein Sportzweig wie später das BORGL

„Wir hoffen darauf, dass die Talente trotz hohem Trainingspensum die Unterstufe in ihren Regelschulen gut schaffen, um danach ins BORGL St. Pölten wechseln können, denn andernfalls würde das die Karriere eines Kunstturners nach vielen Jahren mit einem Schlag beenden“, weiß auch LLZT-Leiterin Martina Weinberger, welche die Diskussionen rund um die Engpässe bei Schule und Internat seit Jahren kennt.

Hohe Dropoutrate: Zu wenige Kunstturnen nützen BORGL-Infrastruktur

Auch für den Verband, den die Dropout-Rate regelmäßig trifft, ist klar, dass 25 bis 30 Trainingsstunden pro Woche parallel zu einer regulären Oberstufe nicht machbar sind. Derzeit betreut der Verband mit den Geschwistern Marie und Martin Wolf, sowie Bruno Baccolini nur drei Kunstturner im BORGL. Absolventin Selina Kickinger zeigte unlängst international mit einem 18. Platz bei der Europameisterschaft auf.

Bild: LLZT-Turner-Cup2MAG.jpeg (vlnr. vorne: Baccolini Schlager, Eckhart, Bulzomi, Kieberer, Kyrylenko, Zelaya; hinten vlnr: Thaler, Gurschler, Trauth, Rafeiner)