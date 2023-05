Starke Sprünge der St. Pöltner bei Staatsmeisterschaft

Bei den 77. österreichischen Staatsmeisterschaften holte erneut ein Schüler des NÖ SLZ St. Pölten eine Medaille in den A-Bewerben nach NÖ. Martin Wolf (17, Union St. Pölten) qualifizierte sich nach einem fünften Platz im Mehrkampf (sechs Geräte) für das Sprungfinale und konnte am Folgetag die Bronzemedaille in der Juniorenklasse gewinnen. Mit diesem Resultat setzte der nächste Turner die Serie von Sprungmedaillen der SLZ-Schüler fort (2022 Baccolini und Schwester Marie Wolf Marie - beide Union St. Pölten, 2018 Kotrnetz, 2019 Kickinger - beide Union Böheimkirchen). An den Ringen und am Boden verfehlte Wolf das Finale nur knapp. Für den fünften Gesamtrang hatte Wolf an einigen Geräten mit neuen Elementen, aufgestockt, die zwar schon länger in der Pipeline, aber noch nicht risikofrei waren. Ein Sturz beim noch nicht stabilen Barrenabgang (Doppelsalto) kostete einen wertvollen Punkt, der Katchev am Reck (Flugelement) gelang trotz wochenlanger Schulterprobleme im Vorfeld. „Ich bin mit meinem Mehrkampfergebnis grundsätzlich zufrieden, weil ich endlich meinen D-Wert erhöhen und einige Elemente einbauen konnte“, stellt Wolf fest. „Über den verpatzen Finalsprung ärgere ich mich allerdings schon, weil Silber allemal drinnen gewesen wäre!"

Der Tullnerbacher Martin Wolf von der Union St. Pölten sicherte sich bei den österreichischen Meisterschaften am Sprung in der Juniorenklasse die Bronzemedaille. Foto: Marco Zunt

Auch Turnsport-Austria-Präsident Fritz Manseder (l.) gratulierte Martin Wolf und seinem Trainer Zelaya zur Bronzemedaille in der Juniorenklasse. Foto: LLZT

Als einzige Vertreterin Niederösterreichs in der höchsten Klasse (Elite) ging Marie Wolf an den Start, obwohl das Antreten von Vereinskollege Bruno Baccolini (18) vereinsseitig sehnsüchtig erwartet worden war. Wäre er doch der allererste Kunstturner der Vereinsgeschichte, der die höchste Klasse in einer Staatsmeisterschaft erreicht. Den letzten und einzigen Erfolg lieferte Michael Fedorchuk noch als 17-jähriger Junior, als er vor 18 Jahren im Gerätefinale Elite-Bronze am Boden holte. Leider musste Baccolini verletzungsbedingt aussetzen.

Als Vorjahres-Achte mit einer Sprungbronzenen hatte sich Marie Wolf (18) heuer das Ziel gesetzt, einen vollen Mehrkampf turnen zu können. Die Vorbereitungszeit war gekennzeichnet von zwei ausheilenden Bänderrissen an beiden Knöcheln, einem Trainerwechsel im LLZT (die NÖN berichtete) und Maturavorbereitungen, deren schriftliche Prüfungen sie „nebenbei“ drei Tage vor dem Event erledigte. „Leider sind dadurch auch nicht alle neuen Elemente, die in Arbeit waren, wettkampfreif geworden“, stellte Wolfs neuer Cheftrainer Alomar nüchtern fest, denn die Matura hatte definitiv Vorrang. Durch die Schonung der Füße bei Landungen musste sie letztlich auch noch einige Elemente aus ihren Küren nehmen, welche die Heilung gefährden könnten. „Ich habe heuer kein Ergebnis anvisiert, sondern setzte mir das Ziel, mich mental wieder einem vollen Mehrkampf zu stellen und meine neue Bodenübung - choreografiert von Europaballett-Choreografin Yulija Bauer - zu performen. Diese Kür habe ich sehr genossen, sie erzählt von Leidenschaft und hat neben Gymnastik und Akrobatik auch contemporary dance Elemente."

Marie Wolf zeigte bei den Staatsmeisterschaften in der Eliteklasse erstmals ihre neue Bodenübung, die sie gemeinsam mit Choreografin Yulija Bauer einstudiert hat. Foto: Marco Zunt

In der allgemeinen Juniorenklasse erreichte BORGL-Anwärterin Sonja Toth (14) bei ihrem österreichischen Meisterschaftsdebüt als zweitbeste Niederösterreicherin Rang neun. Die junge St. Pöltnerin ist heuer noch qualifiziert für die österreichische Jugendmeisterschaft, ehe sie im nächsten Jahr zu den Juniorinnen zählen wird. Joana Mock (16) erreichte in der Allgemeinen Klasse ebenfalls Rang neun.