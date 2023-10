Turn-WM: Kickinger noch ohne Olympia-Qualifikation

Wie schon im Vorjahr in Liverpool war Kickinger (49.798 Punkte) die beste Österreicherin, vor Bianca Frysak(48.733) und Leni Bohle (48.332). Das Trio absolvierte jeweils einen kompletten Mehrkampf. Carina Kröll (Stufenbarren, Schwebebalken) und Charlize Mörz (Boden, Sprung) steuerten jeweils zwei Geräte bei. Am Ende resümierte Ersatzturnerin und Athletinnen-Sprecherin Jasmin Mader: „Vielleicht waren wir heute zu angespannt, weil es um so viel gegangen ist. In der Trainingshalle lief noch alles hoch konzentriert, doch in der Arena haben wir plötzlich den Fokus etwas verloren. Damit begannen die Unsicherheiten und kleinen Fehler.“

Österreichs Kunstturnerinnen-WM-Team in Antwerpen mit Selina Kickinger (sitzend, 2. v. r.). Foto: Simone Ferraro

Für die Olympiaqualifikation über den Mehrkampf waren 49.999 Punkte nötig, eine Marke, die jede der österreichischen WM-Mehrkämpferinnen heuer bereits bei internationalen Wettkämpfen überboten hatte. Bei Kickinger fehlten als Bester (es galt für die 14 bei der WM vergebenen namentlichen Mehrkampf-Quotenplätze für Paris eine One-per-Country-Rule) nur 0.201 Punkte. Eine Unsicherheit und nicht gewertete Akro-Serie am Schwebebalken gab den entscheidenden Ausschlag: „Zwei Geräte waren heute nahe meiner Bestleistung, zwei nicht“, ärgerte sie sich. Weitere Olympiachancen folgen aber noch bei der Europameisterschaft und im Weltcup 2024. Nationaltrainerin Gabi Frehse: „Für Paris 2024 gilt jetzt Plan B.“