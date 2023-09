Weltcup: Kickinger mit ihrem Comeback nicht unzufrieden

Selina Kickinger trat beim Weltcup in Paris an drei Geräten an, erreichte die Plätze 11 (Stufenbarren) und zweimal 18 (Schwebebalken, Boden). „Barren war so lala, ich hatte Schwierigkeiten bei der Umstellung von unserem Trainings- auf das Wettkampfgerät, doch ich bin ganz gut durchgekommen. 15 Hundertstel haben nur aufs Finale gefehlt, da ist also schon ein bisschen ärgerlich“, analysierte sie ihre Leistung am Lieblingsgerät. Am „Angstgerät“ Balken war die 22-jährige Böheimkirchnerin leider zu Sturz gekommen. „Die Wertung war trotzdem 11.700, das ist cool!“ Und am Boden hat Kickinger, ie erst wieder aus einer Verletzungspause zurückgekehrt ist, eine zusätzliche Drehung, die viele Punkte gekostet hat. Trotzdem war sie froh, im Hinblick auf die WM, das Comeback bereits wieder gewagt zu haben: „Hier zu turnen war aber richtig geil, die Halle war bummvoll, es war laut und hat richtig Spaß gemacht. Eine super Vorbereitung auf die WM.“

Die erst 17-jährige Mattersburgerin Charlize Mörz gelang ihr Programm zwar auch nicht ganz nach Wunsch, dennoch zog Kickingers Teamkollegin am Boden als Vorkampf-Fünfte souverän ins Finale ein, in dem sie dann aber über Rang acht nicht hinauskam. Und Österreichs Paradeturner Vinzenz Höck erhielt auf „seinem“ Reck bei der Vorkampf-Kür 14.600 Punkte und landete damit auf Rang zwei. Am Ende gab's für ihn in einem engen Wettkampf Bronze und den Sieg in der Jahreswertung.