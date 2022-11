WM-Auftritt: Selina Kickinger war Österreichs Beste

Werbung

Mit Rang 19 überboten die ÖFT-Athletinnen bei der Weltmeisterschaft in Liverpool das bislang beste Teamergebnis der Verbandsgeschichte (Rang 22 von 2014) um drei Plätze. Damit haben die Böheimkirchnerin Selina Kickinger und Co. nicht nur das Qualifikationsergebnis von der EM in München aus dem August bestätigt (beide Male Platz elf im Europaranking), sondern ihre Wertungen von 146.863 auf nun 147.164 Punkte verbessert. „Ich denke, alle haben gesehen, dass wir am Weg nach oben sind“, meinte Kickinger.

„Wir mussten bis um Mitternacht turnen, aber im vollen Stadion war das kein Problem. Mir hat diese Stimmung geholfen, es hat mich gepusht.“

Ganz zufrieden war sie dennoch nicht, denn auch für sie war nach dem Teambewerb die WM auch schon wieder vorbei. Es konnte keine Final-Qualifikationen erreicht werden, auch nicht im Einzel-Mehrkampf, womit sie vorher doch stark spekuliert hatte.

Aber obwohl Kickinger, wie auch Teamkollegin Jasmin Mader, bei der WM heuer deutlich mehr Punkte erturnt hatten, als die seit Monaten verletzte Marlies Männersdorfer bei der WM im Vorjahr – bei der sie als erste Österreicherin ein Top-24-Mehrkampf-WM-Finale erreicht hatte —, ging es sich diesmal doch klar nicht aus.

Der WM-Wettkampf von Selina Kickinger, Jasmin Mader, Alissa und Charlize Mörz sowie Berta Schwaninger begann am Sonntag in der M&S-Arena (wo 2023 der Eurovision Song Contest stattfinden wird) erst knapp vor 22 Uhr. Das ÖFT-Team war in die letzte der zehn Untergruppen mit Turnerinnen aus 75 Ländern gelost worden.

Die Stimmung im Publikum war fantastisch, da gleichzeitig Gastgeber Großbritannien brillierte. „Wir mussten bis um Mitternacht turnen, aber im vollen Stadion war das kein Problem. Mir hat diese Stimmung geholfen, es hat mich gepusht“, erzählt Kickinger, die als Österreichs Beste den 44. Mehrkampfrang geholt hat.

Die Österreicherinnen begannen den Wettkampf am Schwebebalken. „Das war ein bisschen hart, weil Balken das Zittergerät ist und damit zu starten, ist nicht leicht, aber wir haben das super gemeistert und konnten alle unsere Übungen ohne einen einzigen Sturz abliefern“, war es für Kickinger, die trotz einiger „Wackler“ die höchste Balkennote des Teams bekam, froh, dass das erste Gerät gut fürs Team gelaufen ist.

Weiter ging es mit dem Boden. Eigentlich hatte Kickinger einen Doppelbücksalto geplant, erwischte aber den Absprung nicht gut. „Ich habe improvisiert und einen Doppelhocksalto gemacht und so wohl einen Sturz vermieden.“ Dafür gab es von Trainer Patrick Kiens Lob. „Es ist ein Zeichen von Routine, wenn eine Athletin Situationen so gut einschätzen kann.“ Am Ende gab’s am Boden über einen halben Punkt mehr in ihrer Endnote als bei der EM.

Sprung und Stufenbarren sind perfekt gelungen

Beim Sprung war es im Podiumstraining nicht so gut gelaufen, was für ein wenig Verunsicherung bei der 21-Jährigen gesorgt hat. Aber im Wettkampf hat Kickinger den Sprung hingestellt und außer am kleinen Ausfallschritt bei der Landung konnte man nichts bemängeln — EM-Wertung verbessert!

Als Letztes war Kickingers Lieblingsgerät Stufenbarren dran. „Ich war zwar schon ein bisschen müde, wusste aber, dass ich diese Übung im Schlaf kann, da ich sie gefühlt 10.000 Mal die letzten Monate geturnt bin. Das hat mir Selbstvertrauen gegeben und ich hab wunderschöne Linien in den Flugelementen und Handständen gezeigt“, ist Kickinger froh, dass es von Gerät zu Gerät immer besser geworden ist. „Dass ich beste Österreicherin wurde, ist auch schön, aber noch viel Glücklicher macht mich, dass wir ein so tolles Teamergebnis erreicht haben. Diese WM hat mit dieser super Truppe unglaublich viel Spaß gemacht.“