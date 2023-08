WM-Quali: Kickinger macht mit Punkterekord ersten großen Schritt

Am Samstag fand der erste Qualifikationswettkampf der österreichischen Turnerinnen und Turner für die Weltmeisterschaft Anfang Oktober statt. Und Selina Kickinger konnte dabei erneut zeigen, was in ihr steckt. Mit neuen, schwierigeren Übungen turnte sie sich in der so wichtigen ersten Qualifikationsrunde gleich zum Sieg. Das „Zuckerl“ war dabei ihr neuer persönlicher Punkterekord. „51,900 Punkte können sich auf jeden Fall sehen lassen“, jubelte sie.

Erwartungen weit übertroffen

Und Kickinger, die in Linz im Nationalteamstützpunkt und sonst nicht so „auf den Mund gefallen“ ist, zeigte sich einmal sprachlos. Schließlich ist die Quali sogar noch besser gelaufen als erträumt. „Meine Freude ist gerade riesengroß", stammelte sie. Da die Qualifikation heuer sehr früh, noch im Hochsommer, angesetzt wurde, obwohl die WM erst Ende September/Anfang Oktober über die Bühne geht, hatte sie schon Sorge, dass sich nach ihrer OP die neuen, sehr schwierigen Elemente, die sie ihren Übungen mit der neuen Nationalteamtrainerin hinzugefügt hat, nicht mehr ganz ausgehen würden. „Mein Erwartungen waren wirklich nicht allzu hoch, aber schon am Anfangsgerät, dem Stufenbarren, lief es einfach perfekt“, freut sie sich.

Perfekter Start bei ihrer Paradedisziplin

Dass sie an ihrer Paradedisziplin beginnen konnte, war sicher kein Nachteil für die sympathische Böheimkirchnerin. „Ja, das war gut für mich“, bestätigt sie. „Beim Stufenbarren weiß ich, wenn ich die Übung locker wie im Training turne, dann klappt das auch“, sagt sie. Und wie es geklappt hat, mit Punktlandung auch beim Abgang!

„Zittergerät“ Balken souverän gemeistert

Dann kam der Balken, ein bisschen das Gegenteil vom Stufenbarren für Kickinger. Man kann auch sagen, dass „Zittergerät“. Und nun hat sie noch dazu die komplette Übung verändert mit gleich vier neuen Elementen. „Ein bisschen hat man mir sicher noch die Nervosität angemerkt, weil manche Elemente noch nicht ganz auf den Punkt geturnt waren und der ein oder andere 'Wackler' dabei war, aber im Großen und Ganzen war auch das eine gute Übung“, schildert Kickinger, die auch mit ihrer Endnote sehr zufrieden war. „Da ist mir schon einmal ein Stern vom Herzen gefallen! Ich wusste, jetzt kann ich den Wettkampftag genießen“, sagt sie.

Bodenübung hatte eine neue Qualität

Die Freude endlich ihre neue Bodenübung zeigen zu dürfen war groß. „Sie ist spektakulär und ich bin richtig stolz darauf“, sagt sie. Die Freude wurde dann auch bei der Übung selbst sichtbar und ließ auch die Kampfrichter die „hohen Zahlen“ auspacken. „Ich glaube, es war die beste Bodenübung, die ich bis jetzt geturnt habe und 13 Punkte am Boden sind auch eine richtig gute Bewertung. Alle Kampfrichterinnen waren begeistert von meiner einzigartigen Choreografie!“

Spring bringt neuen Punkterekord

Am Sprung hat Kickinger wie schon bei der EM eine Youtschenko-Schraube geturnt, die außer einem kleinen Schritt bei der Landung absolut fehlerfrei war. Bei der EM im Frühling hat sie im Mehrkampffinale 49,399 Punkte geholt, jetzt war das erklärte Ziel, die 50 Punkte zu knacken. Als es dann aber gar 51,900 Punkte wurden, kam dann der Moment der Sprachlosigkeit. „Ich konnte es kurz gar nicht glauben, obwohl ich es an der Anzeigentafel gesehen habe!“

Am guten Weg zur WM

Kickinger hat somit die erste WM-Quali des österreichischen Teams mit fast zwei Punkten Vorsprung gewonnen. „Ich bin einfach nur glücklich, dass sich die harte Arbeit, die ich Tag für Tag leiste, bemerkbar macht“, sagte sie. Und die nächsten zwei Wochen bis zur zweiten Qualifikation will sie jetzt nutzen, um noch mehr an den Übungen zu feilen. „Weil ein paar Zehntel kann man immer noch herausholen!“