Zwei österreichische Nachwuchstitel für LLZT St. Pölten

Österreich größte Kunstturnzukunftshoffnungen bestritten am Samstag in Ternitz ihren Saisonhöhepunkt: Die 51. österreichischen Jugendmeisterschaften versammelten 153 Toptalente zwischen acht und 14 Jahren aus allen Trainingszentren der neun Bundesländer. Bei Mädchen und Burschen ging es um die Einzel- wie Teamtitel.

Um sich für diesen Bewerb zu qualifizieren, haben diese Talente bereits einen längeren Weg hinter sich, der in der frühen Kindheit beginnt. „Neben der Bewegungsbegabung an sich ist noch viel mehr nötig, um dorthin zu gelangen: Großer Ehrgeiz, volle Unterstützung der Eltern und der Schule sind die wichtigsten Eckpfeiler neben dem eigentlichen Training“, weiß Tina Weinberger von der Sportunion St. Pölten. Das Kinder- und Jugendtraining muss professionell organisiert wie strukturiert sein, da parallel zu den Talenten auch die Coaches sehr viel Zeit investieren müssen. Im Kunstturnen ist dies in Österreich derzeit in 20 Trainingshallen mit fixen Geräten und Schnitzelgruben möglich. Dort trainieren daher die Zukunftshoffnungen in den Regional- und Landes-Leistungszentren. Einmal im Jahr treffen die Besten unter ihnen dann bei der österreichischen Jugendmeisterschaft im sportlichen Wettstreit aufeinander.

Das St. Pöltner Leistungszentrums zieht Bilanz mit 15 Qualifizierten, allerdings leider auch drei Ausfällen von Medaillenkandidaten. Dass es dann dennoch zwölf Medaillen und zwei österreichische Meistertitel geworden sind, freut nicht nur Weinberger. Insbesondere bei den Turnern fällt die Erfolgsbilanz auf, denn jeder der LZ-Turner konnte eine Medaille erringen. Hervorzuheben ist Philipp Eckhart (12) aus Gießhübl, der täglich nach St Pölten ins LLZT pendelt. Er krönte sich zum Meister in der J3 an den Ringen und holte nebenbei noch Bronze am Boden und Pferd. Gemeinsam mit Gänserndorfs Matteo Schinkovich gab es auch noch Teamgold für NÖ in dieser Klasse. Der St. Pöltner Philipp Kienberger (10) wurde Vizemeister seiner Klasse am Sprung. Weitere Stockerlplätze gab es für den Neulengbacher Jonathan Gurschler (13) von der Union St. Pölten, Andrii Kyrylenko (11), sowie die beiden aus der Union Mödling nach St. Pölten pendelnden Sebastian Trauth (13) und Valentin Schmidt (11).

Philipp Eckhart (oberstes Treppchen, r.) vom LLZT St. Pölten holte gemeinsam mit Gänserndorfs Matteo Schinkovich (links daneben) Teamgold in der Klasse J3. Foto: LLZT

Auch bei den Mädchen gab es erstmals nach Jahren wieder Medaillen für Turnerinnen der Union St Pölten bei einer Jugendmeisterschaft. SLZ-HASCHL Schülerin Sonja Toth (14) freute sich über den österreichischen Team-Vizemeistertitel in der höchsten Klasse und Debütantin Maya Mihaiescu (10) zeigte eine beeindruckende Stufenbarrenübung. Sie wurde Dritte unter 50 Turnerinnen über zwei Jahrgänge an diesem Gerät.

Insgesamt konnte der NÖ Kader bei den Mädchen sechs Medaillen (davon zwei LLZT) und bei den Burschen 16 Medaillen (davon zehn LLZT) erkämpfen.