10. St. Pöltner NV-Citylauf: Theuer siegt in Rekordzeit

Der Purkersdorfer Marathon-Spezialist Timon Theuer hat vor zwei Wochen sein Comeback nach einer Fersen-OP gefeiert. „Da musste ich noch die Zähne zusammenbeißen, umso erfreulicher, dass ich heute schon schmerzfrei laufen konnte“, meinte der Läufer der Union St. Pölten zu seinem „Heimsieg“ am Samstag beim Jubiläumsbewerb des NV-Citylaufs durch St. Pöltens Innenstadt.

Auf der Zehn-Kilometerstrecke ließ Theuer auch den für Pizzeria DeIcco Markersdorf startendenden Kenianer Isaac Kosgei stehen. Der ist mit einer Österreicherin verheiratet, hat aber keinen österreichischen Pass, weshalb seine schnellste Marathonzeit von unter 2:10 Stunden vom Wien-Marathon nicht als Ösi-Rekord zählt.

Theuer siegte mit neuem Streckenrekord von 30:45 Minuten und bedauert, dass sich die Saison dem Ende entgegenneigt. „Ich werde aber noch mitnehmen, was geht, mit dem dem Silvesterlauf in Peyerbach als nächstem Highlight“, will er sich für die Marathons kommende Saison in Schuss bringen.

Großes Ziel bleiben weiterhin die Olympischen Spiele. „Mit 30 Jahren will ich im Maschinenbau promoviert haben und bei den Spielen in Paris dabei gewesen sein“, hat Theuer die nächsten zwei Jahre „durchgeplant“.

In den Marathonzirkus wird er im Februar in Sevilla zurückkehren. Lebensgefährtin Sandra Schauer war am Streckenrand in St. Pölten dabei, lief selbst aber nicht. Die 25-Jährige war Tennistalent (spielte 2021 noch für TC Tulln), hat heuer aber ganz auf Mittelstreckenrennen umgesattelt und wird künftig auch für die Union St. Pölten starten. „Ein Toptalent“, freut sich Obmann Gottfried Lammerhuber über den Neuzugang.

Nicht ganz mithalten konnte auf der 10-km-Strecke (4 Runden) diesmal Theuers Klubkollege Kevin Wallner. Anders als vor zwei Wochen, als er Theuer noch voll fordern konnte, machten Wallner zwei Runden vor Schluss starke Rückenschmerzen zu schaffen. Er kämpfte sich nur deshalb ins Ziel, „weil es ohnehin das letzte Rennen vor einer kleinen Rennpause“ war. Danach machte sich Wallner aber sofort auf die Suche nach einem Physiotherapeuten für eine Massage.

Schnellste Dame beim Nightrun über 10 Kilometer war Patrizia Schram (ULC Transfer St. Veit, 42:50).

Insgesamt waren zehn ULC ULC-Läufer am Start. Über zehn Kilometer gab es in der Klasse M 50 einen Doppelsieg durch Richard Wagner und Karl Felnhofer. In der M 60 holte Hans Vrbka Silber unmittelbar vor Teamkollege Adi Zöchling. Hannes Blazek musste trotz persönlicher Bestzeit in dieser Klasse mit Platz vier zufrieden sein. Gregor Einicher belegte Platz Fünf in der M 30 und Günter Groiß holte den 14. Platz in der M 40.

Über 5040 Meter konnte Liane Zöchling einen Klassensieg in der W60 feiern. Verena Kaiser schrammte als Vierte in der WU20 knapp am Stockerl vorbei.