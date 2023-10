11. NV-Citylauf: Schauer und Klaus sind NÖ Straßenlauflandesmeister

Super Laufwetter herrschte bei der 11. Auflage des NV-Citylaufs, der am Samstag von der Union St. Pölten traditionell am St. Pöltner Rathausplatz - seit 2016 als Nightrace - abgehalten wurde. Und erst die Läufer beim 10 Kilometerlauf erwischte nach dem Start um 19.30 Uhr eine kleine Regendusche, die aber bei immer noch Tempertauren um die 20 Grad Celsius gut zu verkaften war.

Gesamt nahmen wieder über tausend Aktive in allen Altersklassen, von Knirpse bis Allgemeine Klasse, den NV-Citylauf in Agriff. Vor allemhunderte Volksschülerinnen und Gymnasiastinnen bei den Kinder-, Schüler und Jugendläufen sorgten bereits am späten Nachmittag in der barocken Altstadt für mächstig Betrieb. Eltern und Großeltern, geschwister und Freunde fuerten entlang der Strecke die Läuferinnen und Läufe rnach Kräften an. Vorallem von BG/BRG St. Pölten, BG Mary Ward und Volksschule Mary Ward waren wieder zahlreiche Talente am Start.

U-18-Mädels drücken 5000-m-Lauf ihren Stempel auf

Den meisten Zuspruch der Athleten fand wie wie immer der 5000-m-Lauf um 18 Uhr, der heuer zudem auch als NÖ Landesmeisterschaft in der U 18 gewertet wurde. Den Sieg bei den Damen holte sich auch U-18-Toptalent Emilia Sandhofer vom LC Neufurth in 20:13 Minuten vor der LokalmatadorinEva Scheiflinger (ebenfalls U18) vom Veranstalterklub Union St. Pölten (20:27). Bei den U-18-Burschen siegte Damjan Error (Waidhofen) vor Callum Nussbaumer (Mödling) und Sandhofers Teamkollege Georg Engel. Die St. Pöltner hatten in dieser Wertung diesmal nichts zu bestellen. Mit Christoph Scheuch stellte die Union St. Pölten aber den Gesamtsieger des Laufs. Er bewältigte den 5000-m-Kurs durch die St. Pöltner Innenstadt in 18:01 Minuten, blieb somit nur eine Sekunde hinter seiner Marschtabelle. Einen St. Pöltner Doppelsieg gab es bei den Mädels W-U-14. Für sie war bereits nach einer Runde (1265 m) Schluss. Es siegte Franziska Fleiger vor Elina Kreimel. Und die Bahnhürdenläuferinnen der Union St. Pölten, Lisa Bernauer und Alma Leder, machten sich den Sieg in der W-U-18 (2530 m) unter sich aus. Letztlich setzte sich Bernauer durch.

Kür des 10.000-m-Straßenlauf-Landesmeisters

Sportliches Highlight war aber der Hauptlauf über 10.000 Meter, bei der auch Niederösterreichs Landesmeister im Straßenlauf 2023 gekürt wurden. Schnellste bei den Frauen war mit Sandra Schauer eine Athletin der Union St. Pölten. In 36:01 Minuten setzte sie sich vor den Mödlingerinnen Larissa Malz (+43 Sekunden) und Nicole Bauer durch. Bei den Männern dominierte der Wolkersdorfer Vinzent Klaus, der in 32:17 Minuten vor Klaus Vogl (Amstetten) und dem für Union St. Pölten laufenden St. Veiter Kevin Wallner (32:46) den Sieg davontrug. Wallner führte auch die St. Pöltner Männerstaffel mit Rainhart Kram-Aron (ULC Transfer St. Veit) und Roland Hinterhofer zur Bronzemedaille bei den Landesmeisterschaften. Bei den Frauen wurde die Union St. Pölten, bei der neben Schauer noch die ULC-Transfer-Athletinnen Patrizia Schram und Helga Koberwein in die Wertung kamen, sogar Zweite.

Alle Ergebnisse auf www.fipe.at.

Der ULC Transfer St. Veit, der bei den NÖ Landesmeisterschaften auch den Veranstalterverein Union St. Pölten verstärkte und tolle Erfolge erzielen konnte. Bei den Titelkämpfen standen in der Silberstaffel der Damen neben St. Pöltens Sandra Schauer auch Patrizia Schramm und Helga Koberwein, die sich in der W50 diesmal vor Freundin und Teamkollegin Manuela Pressler den Sieg holen konnte. Bei der Bronzestaffel der Herren lief neben Roli Hinterhofer und Kevin Wallner aucherren Rang 3 mit Kevin Wallner, Roland Hinterhofer auch Rainhart Kram-Aron (Sieger der M45). Michael Posch gewann die M40, Hans Vrbka die M60. Martina Fremuth wurde in der W55 Zweite, Patrizia Schram in der W35. Foto: ULC Transfer