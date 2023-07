Lokalmatadore fehlen am Stockerl des Wilhelmsburger Stadtlaufs

Auch die 15. Auflage des Wilhelmsburger Stadtlaufs war ein riesiger Erfolg, wobei allerdings vor allem die Kinderläufe am Freitagabend (die NÖN berichtete) der große Zuschauermagnet waren. Das Starterfeld beim Jedermannlauf (5 Kilometer) und dem Hauptlauf 10 Kilometer) am Samstag durch die Wilhelmsburger Innenstadt mit Start und Ziel traditionellerweise im Park brachte mit knapp über 300 Startern zwar keinen Rekord, ist aber ordentlich. Werte wie man sie bei Läufen noch vor der Pandemie kannte, sind bei Volksläufen immer noch schwer zu realisieren, selbst für derart bemühte Organisatoren, wie die Naturfreunde in Wilhelmsburg es sind. Laufinitiator Günther Dörflinger freute sich trotzdem riesig: „Zusammen mit den Nachwuchsläufen wurden mehr als 600 Menschen aktiv, das ist schon toll und dafür nehmen wir ja alle die Arbeit auf uns“, bedankt er sich bei seinem Team.

Streckenrekord erneut außer Reichweite

Sportlich ließ der Lauf nichts zu wünschen übrig, auch wenn Vorjahressieger Kevin Wallner(Union St. Pölten) wegen seiner Verletzung immer noch nicht starten konnte, beziehungsweise eine Teilnahme noch nicht riskieren wollte. Mit Mario Sturmlechner, dessen Nachwuchs schon am Freitagabend bei den Kids vorne mitmischte, hatte man aber als Zugpferd trotzdem einen Hochkaräter vom LC Mank am Start, der seiner Favoritenrolle letztlich auch klar gerecht wurde. Wallners Zeit von 32:48 Minuten aus dem Vorjahr erreichte Sturmlechner aber trotz idealer Laufbedingungen für den Hochsommer klar nicht. Der Streckenrekord von Lemawork Ketema aus dem Jahr 2014 klingt mit 30:19 ohnehin von einem anderen Stern.

Taktieren kostet Sieger Sturmlechner eine Topzeit

Sturmlechner siegte heuer mit der guten Zeit von 34:12,20. Die Chance auf eine Zeit unter 34 Minuten hat er wohl auf der zweiten von vier Runden vergeben, wie er auch im Ziel selbstkritisch anmerkte. „Mit 8:43,46 hab ich da zu sehr getrödelt, war um rund 15 Sekunden langsamer als in den anderen drei Runden.“ Begonnen hatte er den Lauf mit einer 8,26er-Zeit und beendet mit 8:29. „Ich bin etwas zu lange bei meinen Konkurrenten geblieben“, weiß der bald 39-Jährige auch um seinen Fehler. Erst in der dritten Runde zog er davon und ließ seine letzten beiden verbliebenen Mitstreiter, den 33-jährigen Philipp Gintenstorfer (ULC Sparkasse Langenlois, 34:37,26) und den 51-jährigen Oldie Wolfgang Strauß (DU Fitness, 35:10,24) stehen.

Lokalmatadore und Klassenbeste

Die Lokalmatadore konnten da nicht ganz mithalten. Roland Hinterhofer vom LC Kapelln wurde Sechster und sicherte sich mit 37:36,78 immerhin Bronze in der M30-Wertung und Wilhelmsburgs Urgestein Billy Stöckl, der sich heuer bei Läufen bislang rar gemacht hatte, lief 37:51,82, was den siebenten Platz (2. M50) bedeutete. Mit einer Rundenzeit knapp unter neun Minuten hat der Dachdecker, der heuer berufsbedingt kaum zum Trainieren kommt, aber wohl auch zu schnell begonnen, was sich vor allem auf der dritten Runde rächen sollte. Die Zeit von 9:47 Minuten ist für Billy auf seiner „Heimrunde“ etwas „unwürdig“. „Aber ich spring den ganzen Tag auf Dächern herum und komm nicht zum laufen“, lachte er im Ziel. In der vierten Runde zeigte der bald 57-Jährige aber mit 9:34 seine Kämpferqualitäten. Ältester Starter war Josef Ratteneder (LAG NÖ Mitte, 1:04:40,79) als einziger M75-Starter. Er ließ im Oldie-Duell den um zwei Jahre jüngeren Walter Zugriegl um fast drei Minuten hinter sich. Den Sieg in der M 70 holte sich Manfred Hofer in starken 51:19,22. Karl Miedler (HSV Melk, 41:40,20) gewann überlegen in der M 60. Der Mariazeller Alex Reiter (35:53,29) lief die schnellste M40-Zeit. Bei den jüngeren Semestern lief Raphael Bernhard in der M 20 39:48,49 und Dominic Zickbauer (Jg. 2008, BSV Voith) ließ in der MU20 mit 50:42,87 Minuten Lokalmatador Moritz Prochaska (Jg. 2009, ASK Wilhelmsburg) im Zielsprint um sieben Hundertstel zurück.

Wienerin setzt sich bei den Damen durch

Bei den Frauen war die Wiener W50-Athletin Regina Lieber mit 47:47,63 Minuten die schnellste. Auch hier ist der Streckenrekord von Sylvia Buxhofer (38:50) in weiter Ferne geblieben. Dafür war das Feld eng beisammen. Die M40-Läuferinnen Jutta Eppich (LCA Hochschwab, 48:47,21) und Bezirksläuferin Birgit Gravogl (BSV Voith, 49:06,20) folgten auf den Plätzen. Nur etwas mehr als eine Sekunden fehlten M60-Siegerin Franziska Stelzmüller 49:07,53 aufs Stockerl. Christina Schleifer (1. W20, 49:15,94) und Mirjam Baumann (1. W30, 49:20,04) vom Veranstalterklub NF Wilhelmsburg folgten auf den Plätzen fünf und sechs.

Amstettner ist „Mr. Jedermann“, LC Mank auch mit Damensieg

Beim Jedermannlauf über 5 Kilometer war mit Michael Gröblinger ebenfalls ein M30-Athlet der schnellste. Der Läufer vom LC Neufurth siegte in 16:47,42 Minuten vor M20-Talent Simon Gumpinger von der Union St. Pölten (+15,87 Sekunden) und dem Klosterneuburger M50-Oldie Robert Glaser (LC Just4Fun, +20,18). Der erst 15-jährige Christoph Bertl (+35,60) war schnellster der Naturfreunde Wilhelmsburg. Und bei den Damen machte Katharina Götschl den Triumph des LC Mank komplett. Die M20-Starterin benötigte 18:23,91 Minuten und ließ damit auch Eva Scheiflinger, das 16-jährige Toptalent der Union St. Pölten (1. WU20), um 1:42,45 Minuten hinter sich. Dritte wurde Lisi Tortorolo (1. W30, LAC Amateure Steyr, 20:25,48). Der Name Tortorolo mag manchem Wilhelmsburger noch bekannt vorkommen. Christian Tortorolo schaffte es mit seinem Sieg 2017 mit der viertbesten je gelaufenen Zeit von 32:42 in die Hall-of-Fame des Stadtlaufs.

Dörflinger weiß Leistungen richtig einzuschätzen

„Die Leistungen der Starter sind wirklich bemerkenswert“, findet Günther Dörflinger und weiß, wovon er spricht. „Mr. Stadtlauf“ ließ es sich auch heuer nicht nehmen, selbst mitzulaufen und landete am 30. Platz. Für die zehn Kilometer benötigte der 47-jährige Marathonpezialist 44:58,80 Minuten und schnappte im Ziel doch einigermaßen nach Luft. „Die 27 Grad waren aufgrund der Schwüle doch ziemlich hart heute!“