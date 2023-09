Rekordstarterfeld beim NÖ Frauenlauf

Mehr als 2.700 Läuferinnen gingen am Sonntag beim 17. NÖ Frauenlauf am Gelände der Seenlandschaft in St. Pölten an den Start. 2006 mit hundert Teilnehmerinnen gestartet, zieht der Lauf Jahr für Jahr mehr Frauen an, um aktiv zu werden. Heuer sogar im strömenden Regen, der gleich nach dem Start eingesetzt hat.

Die Läuferinnen konnten ihre Strecke frei wählen. Angeboten wurden drei Distanzen (9,8 Kilometer, 5,2 Kilometer und 2,5 Kilometer), eine 5,2 Kilometer Nordic-Walkingstrecke und zwei Kinder-Laufstrecken (500 Meter bzw. 1000 Meter). Außerdem gab es eine 2er-Generationen-Teamwertung, bei der ganz Junge und schon „etwas Ältere“ gemeinsam um den Sieg laufen konnten: Mindestaltersunterschied 20 Jahre.

Den Hauptlauf (9,2 km) gewann Angela Hintermayer in 39:19 Minuten mit vier Sekunden Vorsprung auf Carmen Weninger. Dritte wurde die Deutsche Lydia Schneider (40:43). Über 5,2 Kilometer war Stefanie Habeler (20:28) schnellste vor Irene Reichl (20:39) und auf der kurzen Strecke (2,5 km) siegte ebenfalls Habeler (9:39) vor Philine Stark (10:04).

„An diesem Tag gibt es nur Gewinnerinnen und Gewinner. Menschen, die bei ihrem Kampf gegen den Krebs unterstützt werden. Frauen, die im Wettkampf mit Freude ihre sportlichen Grenzen ausloten und Papas, die mit dem Nachwuchs die Läuferinnen anfeuern“, freut sich Frauen- und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister im Rahmen der Siegerehrung im Sportzentrum NÖ über die gelungene Sportveranstaltung. Gemeinsam mit Frauenlauforganisator Christian Kohl übergab sie einen Scheck in der Höhe von 22.104 Euro. „Es geht beim Frauenlauf nicht nur um Prävention und darum, die Gesundheit zu erhalten, sondern vor allem um eine gute Sache und Hilfe für Menschen, die erkrankt sind. Wir wollen diejenigen unterstützen, die Hilfe brauchen“, so Teschl-Hofmeister. Der NÖ Frauenlauf ist mittlerweile der zweitgrößte Finanzier der Stammzellenspende in Österreich.